Eriksen krediterer manageren for Tottenham-succes

Christian Eriksen sprudler i Tottenham. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

Den danske landsholdsspiller nyder tilværelsen i Tottenham, som han kalder det stærkeste hold, han har været en del af.

Christian Eriksen svinger uge efter uge dirigentstokken på midtbanen for engelske Tottenham. En klub, danskeren nu har været en del af i fire år.

Og den danske landsholdsspiller er ikke i tvivl om, at det Tottenham-mandskab, han er en del i år, er noget helt specielt.

I de sidste to sæsoner har ’Spurs’, som holdet er kendt i folkemunde, for alvor etableret sig som et tophold i den engelske Premier League.

Sidste år sluttede Eriksen & Co. på andenpladsen efter Chelsea, nøjagtig som forrige sæson, hvor Leicester løb med mesterskabet.

– Det er helt klart det bedste Tottenham-hold, jeg har spillet på, siger Eriksen i et større interview med TV 2 Norge.

Og det er især holdets manager Mauricio Pochettino, der skal krediteres for det.

- Det startede med trænerskiftet. Efter Mauricio Pochettino er kommet, har vi fået stabilitet og bygget på sæson efter sæson. Nu har vi haft to kanonsæsoner, og vi er selvfølgelig et godt stykke efter Manchester City allerede, men vi er med i toppen og har været det i flere år.

Sammenholdet er en nøgle

Eriksen, Kane og Alli jubler over en scoring mod Real Madrid. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

Én god manager er en god start, hvis man vil til tops i den bedste engelske liga. Men udover Pochettinos dissinger, så kommer det stjernespækkede Tottenham-hold rigtig godt ud af det med hinanden – både på og udenfor banen.

- Der er et rigtig godt sammenhold her. Alle snakker godt med hinanden, og vi er virkelig en homogen trup. Men der er også hård konkurrence til træning, men efterfølgende er der en afslappet stemning, fortæller Christian Eriksen om sammenholdet i truppen.

Når Christian Eriksen træder på banen for Tottenham, indtager danskeren ofte én af hovedrollerne. Senest blev det til en scoring mod Real Madrid i Champions League.

Men det er særligt Eriksens sammenspil med Tottenhams to profiler Dele Alli og Harry Kane, der ofte afgør kampene til fordel for Mauricio Pochettinos mandskab.

- Vi tænker fodbold på samme måde, men samtidig er vi meget forskellige. Vi elsker at spille fodbold og vil meget gerne være involveret i kampene, men det (vores forbindelse, red.) er bare opstået, fordi vi er tre spillere fra samme klub.

Christian Eriksen, Harry Kane og Dele Ali indtager sammen med resten af Tottenham tredjepladsen i den engelske Premier League.