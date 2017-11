FCK er 11 point efter Brøndby: - Det bliver ekstremt vanskeligt

FC København tabte søndag med 1-0 til Brøndby, som nu er 11 point foran de forsvarende mestre. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark

FC København-træner Ståle Solbakken har ikke opgivet håbet om at vinde det danske mesterskab.

Brøndby fører Superligaen og har 11 point mere end FC København. Det står klart efter Brøndbys 1-0-sejr på udebane over FCK.

FCK-træner Ståle Solbakken vil trods søndagens nederlag endnu ikke afskrive mesterskabet.

- Jeg vil ikke sige, at mesterskabet er kørt. Men det bliver ekstremt vanskeligt. Vi er langt efter Brøndby, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

- Vi skal fortsat jagte de hold. Men når der er så mange hold foran os, så er vi i en fase, vi i mange år ikke har været i. Det må vi indstille os på. Sådan er livet.

- Det må vi tackle som voksne mænd. Dette er fodbold. Det kan ske, og det er sket for os nu, siger Solbakken.

Brøndby topper rækken med 33 point efter 15 kampe. FC Midtjylland følger lige efter med 32 point, mens FC Nordsjælland har 30 point. FCK halter efter med blot 22 point.

Nordmanden afviser dog, at Brøndbys to sejre over FCK i dette efterår er begyndelsen på et magtskifte i dansk fodbold.

- Det tror jeg overhovedet ikke. Det er den kortsigtede tabloide indgang, lyder det fra Solbakken.

Han mener heller ikke, at søndagens nederlag var et stort knæk for FCK. Men de kommende uger bliver alligevel ekstra hårde for spillerne, som ifølge Solbakken skal ruste sig til kritik.

- Drengene har været mentalt stærke længe. Det skal nok gå godt. Men de skal høre om mange overdrivelser de næste uger.

- De skal høre på, at de er de største lortespillere i landet. Sådanne perioder kommer, og nu skal de være stærke. Jeg tror, at de klarer det, siger Solbakken.