Før VM-skæbnekampe: Sådan står spillerne

Det danske landshold spiller i den kommende uge den første af to playoff-kampe mod Irland om at komme til VM i 2018.

Ligamål fra landsholdsangriberne, succes i Champions League og skader til forsvarsspillerne.

Det er overskrifterne, landstræner Åge Hareide kan læse, inden han tirsdag møder ind i landsholdslejren med sin trup på 23 mand.

Lørdag bliver den første af to ’knald eller fald’-kampe mod Irland spillet i Telia Parken, mens der er returopgør i Dublin den efterfølgende tirsdag.

Landsholdet har to gange 90 minutter til at præstere og sørge for at sende Danmark til en slutrunde efter seks års fravær, men hvordan er formbarometeret hos Hareides udvalgte? Hvad er positivt og hvad bør give Hareide hovedbrud?

Det giver TV 2 SPORT’s fodboldkommentator, Flemming Toft, her sit bud på.

Nederst i artiklen kan du få et detaljeret overblik over, hvordan det er gået de udtagne landsholdsspillere i den seneste uge.

DET POSITIVE

– Mange af de danske spillere kommer med momentum og øjeblikkelig medvind. Det betyder, at der er kolossal selvtillid hos især de offensive spillere som Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Pione Sisto og Christian Eriksen. Det er vigtigt, for det bliver et par mentalt svære kampe. Det kræver overskud, at skulle spille to så vigtige kampe på tre dage. Det bliver to finaler. Derfor er det vigtigt for Hariede at have flere end blot de 11 startere med succes og selvtillid. Han kommer til at bruge bredden.

– Mere end halvdelen af danskerne har spillet kampe i Europa i ugens løb. Det er et fåtal af irerne, der oplever det. Det er absolut en fordel og positivt for Danmark, at danskerne er vænnet til atmosfæren i europæiske kampe.

– Landsholdets trup er stort set den samme, som den hele tiden har været. Spillerne har spillet i landsholdsregi i mere end et år uden at tabe. De har følelsen af ikke at kunne tabe. Det er vigtigt at have med ind til de to kampe, hvor det netop gælder om ikke at tabe.

DET NEGATIVE

– Det bagerste forsvar humper. I forhold til den seneste landskamp mod Rumænien er Danmark uden skadede Riza Durmisi og Henrik Dalsgaard på backpladserne. I midterforsvaret måtte både Kjær og Bjelland udgå med småskader i weekenden. Det er ikke optimalt. De to playoff-kampe kræver, at alle folk er på 100 procent. Det afgørende bliver, hvem der kan præstere på topniveau over de to opgør.

– Andreas Cornelius’ manglende spilletid er et minus. Han hryger ud og ind af truppen for Atalanta. Hareide har mange at tage af i angrebskæden, men hvis han vil spille på samme måde som mod Polen, kræver det, at Cornelius er klar. Hareide skal bruge træningerne til at se, om han er der, hvor han skal være. Jeg tror, Hareide har taget beslutningen om at spille med Jørgensen og Cornelius fra start, men han skal være sikker på Cornelius’ tilstand.

Andreas Cornelius er endnu ikke fast mand for sin italienske klub Atalanta Foto: PAOLO MAGNI / Scanpix Denmark

– Irland har den fordel, at de lige har spillet en finale. I deres sidste gruppekamp var det også knald eller fald mod Wales. Vinderen af den kamp kom i playoff. Nu ved irerne, hvad der skal til. Danmark har kun spillet under det pres, de selv har sat sig under løbende i kvalifikationen.