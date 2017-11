Juventus haler ind på Napoli i toppen af Serie A

Juventus var bagud ved pausen, men med scoringer fra Gonzalo Higuain og Juan Cuadrado i anden halvleg var rigeligt til at tage sejren. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Juventus nærmer sig førerholdet Napoli, der brændte et stort antal chancer og blot fik uafgjort mod Chievo.

De regerende mestre fra Juventus halede søndag to point ind på førerholdet Napoli i Serie A.

Mens Napoli spillede 0-0 ude mod Chievo, så slog Juventus på hjemmebane oprykkerne fra Benevento med 2-1.

Napoli, der fortsat er ubesejret efter 12 spillerunder, havde ikke samme effektivitet ude mod Chievo. Til trods for et stort antal chancer, så lykkedes det hjemmeholdet at holde nullet.

Tidligere på søndagen spillede Inter på hjemmebane 1-1 mod Torino.

Napoli topper Serie A med 32 point foran Juventus og Inter med henholdsvis 31 og 30 point.

Massiv regn over Rom betød, at opgøret mellem Lazio og Udinese blev udsat. Dermed kom Udinese-danskeren Jens Stryger Larsen ikke i aktion i denne weekend.

Senere søndag skal Atalanta og Andreas Cornelius i aktion mod Spal.