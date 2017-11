Morata dukker tandløse United på Stamford Bridge

Chelseas træner Antonio Conte fejrer sejren med Cesar Azpilicueta. Foto: GLYN KIRK / Scanpix Denmark

Danske Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea i 1-0-sejren over Manchester United.

Chelsea blander sig i toppen af Premier League efter sejren over Manchester United søndag.

Her slog Antonio Contes tropper United 1-0 på et mål af Alvaro Morata.

Manchester United havde virkelig brug for de tre point for at holde bare lidt snor i rivalerne fra Manchester City, der på førstepladsen har et forspring på otte point ned til United.

Chelsea var det bedste hold i første halvleg.

Chelsea-spillerne var farlige og kom til flere chancer, men målene udeblev. United halsede efter de engelske mestre, og det fortsatte ind i anden halvleg.

United har masser af fysik, og den benyttede de sig af. Det blev en hårdt spillet kamp, hvor begge hold gik til stålet, men det var begrænset, hvor meget andet gæsterne havde at byde på.

Manchester United-manager José Mourinho har været udskældt for at spille kedeligt og defensivt mod de bedre hold, og i perioder af kampen satte udebaneholdet også sin lid til de lange bolde. Dog uden held.

I det 55. minut blev mestrene belønnet for anstrengelserne. César Azpilicueta slog et perfekt indlæg til en helt fri Alvaro Morata, der headede bolden perfekt over i hjørnet.

Resten af halvlegen stod der også Chelsea på det meste, og United kunne være glad for, at holdet i David de Gea har en af verdens bedste målmænd, da han præsterede flere gode redninger.

Det blev kun til den ene scoring i kampen, som Andreas Christensen spillede fra start til slut, og José Mourinho måtte efterfølgende rejse til det nordlige England med et nederlag fra sin tidligere hjemmebane.