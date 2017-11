Nicolai Jørgensen tvivlsom til VM-playoff med brud på håndleddet

Nicolai Jørgensen har pådraget sig brud på venstre håndled og er tvivlsom til de to playoffkampe mod Irland.

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen er tvivlsom til de kommende VM-playoffkampe mod Irland.

Det oplyser Feyenoord, efter at den danske angriber slog sit ene håndled i søndagens 2-2 kamp mod ADO Den Haag i den bedste hollandske fodboldrække. Undersøgelser har efterfølgende vist, at han har pådraget sig et brud på håndleddet.

Efterfølgende har han fået lagt håndleddet i gips.

Feyenoord melder ikke Nicolai Jørgensen ude af Danmarks VM-playoffkampe mod Irland i den kommende uge, men skriver på sin hjemmeside, at han er tvivlsom.

Nicolai Jørgensen er ellers begyndt at vise målform efter en lang periode uden scoringer for Feyenoord.

Tidligere på ugen nettede sidste sæsons Feyenoord-topscorer på udebane mod Shakhtar Donetsk i Champions League, og søndag åbnede han med 1-0-målet mod ADO Den Haag.

Danmark møder Irland i to playoffkampe 11. og 14. november. Den samlede vinder skal med til næste års VM i Rusland.

Tidligere på søndagen modtog landstræner Åge Hareide et afbud fra Brentford-højrebacken Henrik Dalsgaard. I stedet har Hareide udtaget Jonas Knudsen fra Ipswich.