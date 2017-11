Politiet forbød fanartikler i derby: - Et angreb på den positive fankultur

Der var ingen store tifoer ved dagens storkamp mellem FCK og Brøndby IF. Politiet forbød nemlig en række fanartikler til kampen.

Det var Brøndby IF, der trak det længste strå med en 1-0 sejr over de evige rivaler fra FCK, da Parken søndag lagde græs til det traditionsrige opgør.

Normalt plejer der også inden opgøret at være kamp på tilskuerpladserne om at lave den flotteste kulisse og tifo, når de to mandskaber går på banen.

Men sådan var det ikke helt i dag. 11 dage inden kampen meddelte politiet nemlig de to klubber, at de havde forbudt brugen af en række fanartikler, herunder blandt andet flagpinde.

- Det er en skam, at dagens derby ikke får den ramme, som landets største fodboldkamp fortjener. Tifo-udvalget forsøger ikke at negligere episoden til sidste derby, men vi mener samtidig ikke, at et forbud som dette løser problemet, lyder det i en fælles skrivelse fra F.C. København Fan Club, Sektion 12 og Tifo-udvalget til klubbens fans.

Forbuddet kommer som en direkte følge af det seneste derby. Her endte kampen i totalt kaos, da FCK-fans gik amok og angreb politiet og kontrollører, som du kan se billeder af i klippet over artiklen.

Har man bare den mindste fornemmelse for, hvad der driver en fodboldfan og kultur, uanset tilhørsforhold, ved man, det her et håbløst forbud pic.twitter.com/0XrpWJjr0p — Christian Wolny (@ChristianWolny) November 5, 2017

FCK-fansenes opførsel kom til at koste klubben to udebanekampe uden tilskuere og en bøde.

Alligevel er politiets forbud til søndagens kamp ikke faldet i god jord hos FCK-fansene.

- (Det er, red. ) Et forbud, der reelt set kriminaliserer brugen af en lang række tifomaterialer, kraftigt formindsker tifoudvalgets muligheder, og som udgør et voldsomt angreb på den positive fankultur.

- Det tager mange måneder at planlægge og producere en tifo i denne størrelsesorden og koster rigtig mange penge. Tid og penge, der nu er spildt.

Om forbuddet mod en række fanartikler også skal gælde andre kampe mellem de to hold vides endnu ikke.

- Vi håber meget på, at forbuddet bliver ophævet hurtigst muligt, så vi i fremtiden igen vil kunne danne en ramme om derby, som er byens hold værdig.

Næste derby bliver spillet i Parken, når de to hold mødes i pokalturneringen den 4. februar næste år.