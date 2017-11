Randers slår AGFs ti mand i rivalopgør

Morten Duncan Rasmussen 13 i kamp med Randers FCs Erik Marxen 11 under Alka Superliga-kampen mellem Randers FC og AGF. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Et rødt kort og et selvmål kostede AGF dyrt, da Randers FC tog alle tre point i søndagens lokalopgør.

AGF fik en mand smidt ud og scorede selvmål, da Randers FC søndag vandt 1-0 på hjemmebane i rivalopgøret mod AGF i Alka Superligaen.

Ricardo Moniz fik dermed sin første sejr i fjerde forsøg i spidsen for Randers, mens David Nielsen nu har tabt de første fire kampe som træner for AGF.

Randers er stadig bundprop i Superligaen, mens AGF er nummer 12.

AGF var farligst i kampens indledning og kunne allerede have bragt sig foran efter seks minutters spil. Mustafa Amini drev bolden frem i en kontra og fandt Jakob Ankersen, der fik en friløber, som han dog brændte på Randers-målmanden.

Ingen af mandskaberne formåede at spille sig til de helt store chancer i løbet af første halvleg. I stedet var der hårde tacklinger og intense nærkampe, hvor især Daniel A. Pedersen og Joni Kauko gik til vaflerne.

AGF's Daniel A. Pedersen gik endda lidt for hårdt til Joni Kauko, da han kort efter pausen fik gult kort for et hårdt fripark på finnen. Ti minutter senere fik AGF-spilleren sit andet gule kort og dermed en tidlig tur i bad.

Udvisningen gav momentum til hjemmeholdet, der pressede AGF'erne. Randers-spilleren Bashkim Kadrii var især livlig og sparkede på stolpen efter en times spil. Tre minutter senere var det Joni Kauko, der fra det lille felt sparkede i sidenettet.

Med ti minutter igen kom forløsningen for hjemmeholdet, der sparkede et hjørnespark tæt ind under mål, som Pierre Kanstrup dirigerede i eget net til en 1-0 føring til Randers.

Sejren var Randers' anden i sæsonen, og de er begge hentet mod lokalrivalerne fra AGF. Holdet har nu vundet fem af de seneste seks opgør mod AGF.

Randers møder næste gang formstærke Lyngby på udebane, mens AGF igen skal spille lokalopgør, når Silkeborg kommer på besøg i næste runde.