Real Madrid finder vindermelodien frem mod Las Palmas

Marco Asensio scorede et brag af et mål, da han bragte Real Madrid foran med 2-0 mod Las Palmas. Foto: Rodrigo Jimenez / Scanpix Denmark

Real Madrid fik sat prop i nederlagene, da bundholdet Las Palmas blev slået 3-0 i ligaen hjemme på Bernabeu.

Real Madrid kom tilbage på vinderkurs søndag aften.

Efter nederlag i klubbens to seneste kampe, lykkedes det i Primera Division Real Madrid at besejre Las Palmas 3-0 hjemme på Bernabeu.

Dermed blev nederlaget i ligaen til Girona samt nederlaget til Tottenham i Champions League afløst af en sejr for den spanske storklub, der igen indtager tredjepladsen.

Real Madrid har 23 point ligesom Atlético Madrid på fjerdepladsen. FC Barcelona topper med 31 point - fire mere end Valencia på andenpladsen.

Francisco Casilla vogtede Real-målet i stedet for skadede Keylor Navas, mens der i forsvaret var ligadebut til det 20-årige forsvarstalent Jesus Vallejo.

Første halvleg bød på en enkelt scoring til Real Madrid, men den faldt først sent.

Karim Benzema misbrugte en friløber efter fire minutter, og Cristiano Ronaldo fyrede kanonen af efter 27 minutter, men opgøret var stadig uden mål.

Benzema forsøgte sig med et hovedstødsforsøg fem minutter før pausen, men det var Casemiro, der med et hovedstød bragte Real foran 1-0 kort efter.

Real Madrid kom lidt mere aggressivt ud til anden halvleg, men gæsterne appellerede for straffespark, da Casemiro hev Victor Vitolo i trøjen kort inde i anden halvleg.

Efter 55 minutter viste Marco Asensio så sin sparketeknik endnu engang, da han langt ude fra trykkede af, som var bolden et missil. Den havde direkte kurs mod det ene målhjørne uden chance for Las Palmas-keeper Raul Cruz.

2-0-føringen gav en vis sikkerhed for Real, der godt nok ikke mobiliserede et decideret stormløb mod Las Palmas.

Ronaldo forsøgte sig igen, da han med 20 minutter tilbage trak ind i feltet fra venstre side og afsluttede, men bolden strøg forbi målet.

I stedet lagde portugiseren en perfekt pasning efter en omstilling til Isco, der kvitterede ved nemt at score til 3-0 et kvarter før tid.

Tidligere søndag vandt Celta Vigo hjemme 3-1 over Athletic Bilbao. Her var der danske oplæg ved to af scoringerne.

Efter 16 minutter var det Pione Sisto, der sendte en høj bold ind i feltet, da Sergio Gomez Sola headede Celta foran 1-0.

De to øvrige mål til hjemmeholdet blev scoret af Iago Aspas, og det sidste var efter en assist fra Daniel Wass, der stod for et flot indlæg fra højre side, da Aspas scorede til 3-0 på et hovedstød.