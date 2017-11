Tønder tager første ligasejr mod rivalerne Sønderjyske

Tønder tog klubbens første sejr i denne sæson. Foto: TV 2 SPORT

Tønder har nu tre point i bunden af ligaen, mens Sønderjyske har fem. Begge hold er under nedrykningsstregen.

Søndag var der bundopgør i den bedste danske herreliga i håndbold, da TM Tønder fik besøg af Sønderjyske.

Tønder trak det længste strå og tog en sejr på 26-23, hvilket er klubbens første sejr i denne sæson.

De to point var tiltrængte for bundproppen, der nu har tre point på kontoen og to point op til den anden side af nedrykningsstregen.

Sønderjyske ligger stadig lige under stregen med fem point.

De to hold fulgtes ad i størstedelen af første halvleg, men hjemmeholdet kunne gå til pause med en føring på to mål med cifrene 10-8.

Den føring blev yderligere udbygget, som anden halvleg skred frem, og på et tidspunkt førte Tønder med fem mål. Mod slutningen af kampen halede Sønderjyske ind ført an af Aaron Mensing, der scorede otte mål i opgøret.

Men Tønder holdt stand, tog sejren og de to point.

Næste opgave for Tønder er på udebane mod GOG, mens Sønderjyske hjemme får besøg af Midtjylland.