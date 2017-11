- Vi løste 90 procent af fodboldkonflikten, siger DIF-formand

. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Niels Nygaard siger, at DIF og LO var med til at nå i mål med 90 procent af landsholdsaftalen. Resten mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og LO var med på hver sin side af forhandlingsbordet i konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen på et tidspunkt. Og man var tæt på at nå i mål.

Det fortæller DIF-formand Niels Nygaard til Ekstra Bladet.

- Sammen med LO var vi med i forhandlingerne i tre-fire uger. Vi nåede faktisk at finde løsninger på 90 procent af det, de skændtes om, men manglede altså de sidste ti procent for at komme i mål, forklarer Nygaard.

- Hvilket var voldsomt ærgerligt i forhold til de vigtige VM-kvalifikationskampe.

Tror på snarlig løsning

De danske kvinder nåede at komme i kamp mod Ungarn på en delaftale mellem parterne, men en permanent aftale kom ikke i stand forud for VM-kvalifikationskampen 20. oktober mod Sverige.

Det betød, at kampen blev aflyst, og endnu er det uvist, hvilken sanktion Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tildeler Danmark for afbuddet.

Kort efter aflysningen nåede DBU og Spillerforeningen en delaftale, der gjorde, at man kunne stille op til udekampen mod Kroatien.

Mens Uefa på DBU's side og den internationale spillerforening, Fifpro, på spillernes side er de seneste aktører, som har blandet sig i konflikten, så er DIF og LO ikke længere en del af det.

- Vi følger med og har en dialog med DBU, men DBU og Spillerforeningen forsøger selv at få de sidste ti procent på plads, siger Niels Nygaard til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at DBU og Spillerforeningen i løbet af de næste uger eller måneder kommer i land med de sidste udeståender, spår han.

Nygaard slår fast, at DIF fortsat bakker fuldt ud op om DBU's holdning om, at DBU i aftalen ikke skal stå som arbejdsgiver for landsholdsspillerne, som Spillerforeningen ønsker.

For kvindelandsholdets vedkommende er der lang tid til næste kvalifikationskamp. Det er først til april.

Men den aftale, som fortsat ikke er på plads, gælder også for herrernes U21-landshold, og der mangler fortsat en ekstrem vigtig EM-kvalifikationskamp 14. november mod Polen.

U21-herrerne har tidligere spillet på en delaftale, og en sådan skal som minimum landes, hvis ikke den kamp også skal risikere aflysning.