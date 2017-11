Bendtner scorede - men kalder indsatsen for uacceptabel

Nicklas Bendtner indtager nu alene førstepladsen på topscorerlisten i Eliteserien efter sit mål til 1-0. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg og Nicklas Bendtner havde været norske mestre i cirka 24 timer, inden holdet led sit første nederlag siden august.

Selvom Rosenborg lørdag blev norske mestre uden at spille, da Molde tabte sin kamp, ville de alligevel bevise, at de var titlen værdig.

Søndag mødte de ligaens nummer 14, Aalesund, der var hele 32 point efter Trondheim-klubben inden opgøret. Men på trods det fik Rosenborg og Bendtner store problemer, selvom danskeren bragte dem i front efter 55 minutter.

To Aalesund-mål med syv minutters mellemrum i anden halvleg gjorde, at Rosenborg tabte kampen. Det er den danske angriber ikke helt tilfreds med.

- Det lægger ikke nogen voldsom dæmper på fejringen af mesterskabet, men vi kan ikke se sådan her ud i de sidste to kampe. Det er helt uacceptabelt, fortæller han ifølge norske VG.

- Vi må bare glemme, hvordan vi spillede. Når det kommer til attitude og indsats, var det ikke sådan, som Rosenborg har været i de foregående 27 kampe,

Efter kampen blev en anden Rosenborg-dansker, Mike Jensen, også spurgt ind til, om de slappede mere af, på den baggrund af at mesterskabet var sikret. Dette afviser midtbanespilleren.

Vi skal vise os fra en anden side, for vi kan ikke være dette her bekendt Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-træner

- Jeg ved godt, hvad du leder efter, men det er ikke nødvendigvis det. Vi spiller en dårlig kamp, og vi så slidte ud. Vi skulle have afgjort kampen til 2-0, da vi var foran, siger Mike Jensen til den norske avis.

- Der er ikke så meget at tage med sig herfra. Vi hang med hovederne, og Aalesund fik mere energi - særligt efter 1-1. Vi gør det vanskeligt for os selv,

Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen, er mildest talt vred over holdets indsats efter kampen. Han fortæller, at det er en kamp, de skal glemme hurtigst muligt.

- Vi tror, at vi er så helvedes gode og bare kan komme og spadsere ind til sejren. Jeg synes, at det er en flad præstation af os. Vi var elendige,

- Dette har ikke noget at gøre med, at vi er seriemestre at gøre. Det handler om, hvordan vi fremstår. Den er en hån mod folk, som kører fra Trondheim for at se os spille. Vi skal vise os fra en anden side, for vi kan ikke være dette her bekendt, siger han.

Rosenborg er otte point foran Molde på andenpladsen i Eliteserien, og da der kun er to kampe tilbage, er Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Jacob Rasmussen sikret en titel.