Chelsea-dansker scorer høje karakterer efter topkamp

Andreas Christensen kom højest i hovedstødsduellerne, da Chelsea slog Manchester United. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

Andreas Christensen blev valgt foran brasilianske David Luiz, da Chelsea søndag eftermiddag mødte Manchester United. Og han fortjener at beholde den.

Der var skrevet topopgør på kampplakaten, da Manchester United søndag eftermiddag gæstede Chelsea og Stamford Bridge.

Efter en intens første halvleg var det London-klubben, som bragte sig i front 10 minutter inde i anden halvleg. 1-0 var også stillingen, da kampens dommer, Anthony Taylor, fløjtede af.

Chelseas Andreas Christensen startede inde og spillede hele kampen, da han erstattede David Luiz i startopstillingen. Danskeren viste sig frem og leverede en sublim indsats, og derfor høster han gode karakterer dagen efter i de engelske medier.

ESPN – 8/10

- Det var en sammenfattet præstation fra den 21-årig danske landsholdspiller, som ikke blev påvirket af modstanderen eller bukkede under for presset. Christensens blik for at læse spillet og spille bolden væk nede fra forsvaret var beundringsværdigt. På baggrund af denne præstation fortjener han at beholde startpladsen, mener ESPN.

Daily Mail – 8,5/10

I Daily Mail høster danskeren den højeste karakter i blandt alle spillere på banen, og derfor bliver han kåret til kampens spiller.

- David Luiz’ 21-årige erstatning blev smidt ud på dybt vand. Han spillede godt under presset. Han var iskold og sammenfattet, efter han blev valgt.

The Telegraph – 7/10

- Han forsvarede godt og var god til at flytte bolden. Han misbrugte en stor chance efter et hjørnespark kort inden pausen, men det var et sjældent tilfælde, skriver The Telegraph.

Team Talk – 7/10

- Han blev valgt over David Luiz og retfærdiggjorde den beslutning med en solid præstation igennem hele kampen. Dog misbrugte han en stor hovedstødsmulighed i første halvleg.

Men det blev bedre i anden halvleg. I det 55. minut blev de forsvarende mestre belønnet for anstrengelserne. César Azpilicueta slog et perfekt indlæg til en helt fri Alvaro Morata, der headede bolden perfekt over i hjørnet.

Resten af halvlegen stod der også Chelsea på det meste, og United kunne være glad for, at holdet i David de Gea har en af verdens bedste målmænd, da han præsterede flere gode redninger.

Alt imens stod Andreas Christensen godt i forsvaret.

The Independent - 7/10

- Han reparerede managerens tillid til sig, efter Antonio Conte udnævnte ham til startopstillingen foran David Luiz.

Daily Star – 7/10 – Ingen kommentar med

Daily Mirror - 8/10

- Han var det støtten I David Luiz’ fravær. Han så rolig og sammenfattet ud, skriver de.

Andreas Christensen møder tirsdag ind sammen med det danske landshold, der samles i den kommende uge frem mod de to playoff-kampe mod Irland om kvalifikation til VM-slutrunden.

Danmark møder Irland i Parken lørdag 11. november. Der er returmøde i Irland 14. november.