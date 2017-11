- Danmark er favorit, og Eriksen er en af verdens bedste

Martin O'Neill fremhæver Christian Eriksen som en af verdens bedste fodboldspillere. Foto: MATTHEW CHILDS / Scanpix Denmark

Den irske landstræner Martin O’Neill er fuld af respekt inden playoffkampene mod Danmark.

Optakten til de kommende VM-playoffkampe mellem Danmark og Irland begynder allerede at tage til, selvom der stadig er en håndfuld dage til den første kamp i Parken.

FIFA har således udgivet et dobbeltinterview med de to landstrænere, der er private venner, hvor irske Martin O’Neill forsøger at fralægge sig alt, hvad der minder om favoritværdighed.

- Jeg har set Danmarks gruppekampe, og når jeg tænker på de seneste kampe – blandt andet 4-0-sejren over Polen, så står det helt klart, at vi får det svært. De er med rette favoritter til at gå videre.

- Åge (Hareide, red.) har ret i, at de er fysisk stærke – især i angrebet. Og så har de en fantastisk spilstyrer i Eriksen. Han er en spiller, der får Tottenham til at fungere – og i den position har han udviklet sig til at være en af de bedste i verden.

Åge Hareide og Martin O'Neill har været venner i tre årtier. De har tidligere spillet sammen i både Manchester City og Norwich, inden de begge gik trænervejen. I den kommende uge står de over for hinanden i en direkte duel om at komme til VM.

Playoffkampene spilles den 11. og 14. november. Den samlede vinder går videre til VM i Rusland næste sommer.