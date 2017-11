Delaftale sikrer U21-landsholdets vigtige kamp mod Polen

U21-landsholdets Marcus Ingvartsen og Rasmus Nissen jubler over scoring mod Lithauen i EM-kvalifikationen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spilleforeningen har indgået en delaftale for U21-landsholdet, der på tirsdag skal møde Polen.

Det meddeler parterne på deres hjemmesider.

- Vi er tæt på hinanden og har tillid til, at det sidste kommer på plads. Derfor har vi indgået en delaftale, så vi kan møde op til den planlagte samling på onsdag og spille kampen mod Polen i næste uge, siger viceanfører Marcus Ingvartsen på vegne af U21-landsholdet.

Danmark har vundet fire ud af fire kampe i EM-kvalifikationens gruppe 3 og ligger på førstepladsen. Polen er nummer to fem point efter Danmark, men har spillet en kamp færre.

Divisionsforeningen skriver samtidig på sin hjemmeside, at Spillerforeningen og DBU fortsætter deres forhandlinger for at nå frem til landsholdsaftale med både U21-landsholdet og kvindelandsholdet

- Forhandlingerne er meget konstruktive og går fremad. Vi har brug for tid til at færdiggøre de samlede aftaler, så derfor har vi indgået en delaftale for U21-herrelandsholdet, siger elitechef i DBU, Kim Hallberg.

Spillerforeningen og DBU har ikke yderligere kommentarer til forhandlingerne.

Konflikten mellem DBU og spillerne har stået på i omkring et år og drejer sig om en ny landsholdsaftale for kvindelandsholdet og U21-herrerne. Den hidtidige aftale udløb i begyndelsen af september, og siden har det været usikkert, om de planlagte kampe i efteråret blev afviklet efter planen.

U21-landsholdets manglende aftale har stået i skyggen af konflikten mellem DBU og kvindelandsholdet, som i sidste måned endte med, at VM-kvalifikationskampen mod Sverige blev aflyst.

Efterfølgende nåede parterne frem til en midlertidig løsning, som gjorde, at næste kamp blev spillet, men fremtiden for kvindelandsholdet er uvis, eftersom der kan vente hårde sanktioner fra det europæiske fodboldforbund, UEFA.