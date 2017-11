Everton-manager efter forløsende sejr: - Det her skal kickstarte spillerne

David Unsworth var glad efter sin første sejr som Everton-manager. Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

David Unsworth satser på, at sejren over Watford vil give Everton-spillerne selvtillid efter en hård periode.

Søndag blev forløsningens dag i Everton.

Efter halvanden måned uden en sejr fik den engelske fodboldklub efter et sent sejrsmål sikret en 3-2-sejr hjemme over Watford i Premier League.

Evertons midlertidige manager, David Unsworth, der har overtaget efter fyrede Ronald Koeman, håber, at sejren kan få banket noget selvtillid ind i hans hold.

- Jeg sagde til spillerne efter kampen, at det her skal kickstarte dem.

- Det skal tilføre dem selvtillid og tro på tingene fremadrettet, siger David Unsworth til Evertons hjemmeside.

Everton lå under nedrykningsstregen før kampen mod Watford, men sejren sender klubben fra Liverpool op på 15.-pladsen med 11 point for 11 kampe.

- Tabellen ser bedre ud, end den gjorde før kampen, så også det bør give noget selvtillid.

- Selvtillid er nøglen. Det er et ord, der bliver anvendt i fodbold hele tiden, men det er sandt; når en spiller er fuld af selvtillid, føler han sig ustoppelig.

- Forhåbentlig er det begyndelsen på en god serie for os, siger David Unsworth.

Evertons næste kamp er 18. november ude mod Premier Leagues bundprop, Crystal Palace.