FC København henter direktør i DBU

Katja Moesgaard skal fremover stå for det kommercielle i FC København. Foto: Uffe Weng / Scanpix Denmark

Direktør Katja Moesgaard skifter fra Dansk Boldspil Union til FC København, meddeler klubben.

Fodboldklubben FC København har ansat Katja Moesgaard som COO (Chief Operating Officer).

Det meddeler de danske mestre i en pressemeddelelse.

Katja Moesgaard kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Dansk Boldspil Union (DBU).

Hos FCK bliver hun blandt andet ansvarlig for kommercielle forhold og den forretningsmæssige udvikling.

- Det her skal være med til at give ledelsen endnu bedre forudsætninger for at hæve niveauet på alle områder, siger FCK's administrerende direktør, Anders Hørsholt.

- Vi har været meget grundige i vores søgen efter den helt rigtige person, og vi ser Katja som en stor kapacitet og en af landets absolut stærkeste profiler på det her område med hendes store faglig kompetence, erfaring og stærke personlige karakter, siger han.