Irsk stjerne definitivt ude mod Danmark

James McCarthy kommer ikke i aktion mod Danmark. Foto: Scanpix

Evertons James McCarthy er ikke med, når Irland møder Danmark i to kampe om at komme med til VM næste år.

34 spillere blev i dag til 27, da den irske landstræner Martin O'Neill trimmede sin trup til VM-playoffkampene mod Danmark senere i denne måned.

I truppen er der ikke blevet plads til James McCarthy. Midtbanespilleren har haft problemer med en forstrækning og blot spillet 64 minutter for Everton i denne sæson.

Faktisk har skader gjort det nemmere for O'Neill at vælge spillere fra.

Preston North End-angriberen Sean Maguire døjer også med en forstrækning og skal opereres, og lørdag måtte forsvarsspilleren Richard Keogh lade sig udskifte med lyskeproblemer i Derbys nederlag til Reading.

Keogh var i startopstillingen, da Irland åbnede VM-kvalifikationen mod Serbien, men siden er han blevet overhalet af Shane Duffy og Ciaran Clark og har blot spillet 2 af 10 kvalifikationskampe.

Flere profiler skadet

Martin O'Neill har længe måttet se bort fra holdets normale anfører Seamus Coleman. Højrebacken brækkede benet mod Wales i marts, og i september var det så Jonathan Walters, der fik skadesproblemer.

Det forventes, at Coleman vender tilbage for Everton omkring jul, mens det er uvist, hvornår Walters er sin knæskade kvit.

Irlands landstræner kan dog glæde sig over at råde over midtbanespilleren David Meyler, når han har udstået sin karantæne i den første playoffkamp, der spilles i Parken den 11. november.

Danmark også ramt af skader

Ingen danskere er ramt af karantæne, men landstræner Åge Hareide har efter weekenden fået noget at tænke over frem mod playoffkampene.

Henrik Dalsgaard er ude med en skade i hælen, Andreas Bjelland måtte udgå af Brentfords sejr over Leeds med en hovedskade, og Nicolai Jørgensen slog sit ene håndled i Feyenoords kamp mod ADO Den Haag.

Derudover forlod landsholdsanfører Simon Kjær banen før tid, da Sevilla tabte til Barcelona. Søndag rejste han ifølge Ekstra Bladet til København for at modtage intensiv behandling.

Som erstatning for Henrik Dalsgaard har Åge Hareide sendt bud efter Jonas Knudsen fra Ipswich, og Middlesbrough-spilleren Martin Braithwaite er indkaldt som gardering for Nicolai Jørgensen.