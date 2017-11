Millionunderskud trods salg af profiler i FC Midtjylland

Arkivbillede af Pione Sisto, da han spillede hos FCM. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

FCM havde underskud på 14 millioner kroner i 2016/17. Salg af Sisto og Kadlec gav dog positivt driftsresultat.

FC Midtjylland kom ud af det seneste årsregnskab med et underskud på 14 millioner kroner.

Det er blandt andet store afskrivninger, der har medført røde tal i 2016/17-regnskabet.

FCM-formand Rasmus Ankersen hæfter sig i stedet ved, at FCM har et positivt resultat på driften på 12,4 millioner kroner.

Her har især salgene af profilerne Pione Sisto til Celta Vigo og Václav Kadlec til Sparta Prag hjulpet FCM.

- Spillersalg er et væsentligt forretningsområde i FC Midtjylland, og vi er meget tilfredse med, at vi i 2016/17-sæsonen kunne levere det bedste transferresultat i klubbens historie, siger Rasmus Ankersen, der er bestyrelsesformand i FCM, til klubbens hjemmeside.

For 2017/18-regnskabet budgetterer FCM med et underskud på mellem 10 og 25 millioner kroner.

Forventningen er samtidig, at driften kan give et resultat på mellem nul og et plus på fem millioner kroner.

- Vi har brugt året på at definere en række nye forretningsben, som vi tror på over tid kan skabe en mere solid bund i forretningen, siger Rasmus Ankersen.

FC Midtjyllands superligahold indtager en øjeblikkelig andenplads i Superligaen. Klubbens håndboldhold er nummer et i landets bedste kvinderække.