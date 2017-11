Ny FIFA-aftale giver bedre vilkår til fodboldspillere

En ny aftale giver FIFAs spillere bedre vilkår. Foto: ARND WIEGMANN / Scanpix Denmark

Fremover kan fodboldspillere rive en kontrakt i stykker, hvis de ikke får løn i to måneder.

Fodboldspillere over hele verden kan se frem til at få styrket deres rettigheder som arbejdstagere.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) og Den Internationale Spillerforening (Fifpro) er mandag nået til enighed om en seksårig aftale.

Den nye aftale betyder, at spillere kan bryde en kontrakt, hvis deres arbejdsgiver ikke har udbetalt løn i to måneder.

Derudover strammes der op over for klubber, der lader spillere træne for sig selv i et forsøg på at chikanere dem.

Klubber risikerer også at blive mødt med transferforbud, hvis de sylter sager, hvor der er opstået uenighed om forholdene i en kontrakt.

Fifpro har desuden valgt at trække en klage over transfersystemet tilbage. I 2015 klagede Fifpro til EU over transferreglerne, som ifølge spillerforeningen strider mod EU's konkurrenceregler.

I stedet er Fifpro og Fifa mandag blevet enige om at lave en gennemgang af transfersystemet.