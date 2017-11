Premier League-klub fyrer manageren

West Ham bekræfter, at de har sagt farvel til Slaven Bilic. Foto: MATTHEW CHILDS / Scanpix Denmark

Slaven Bilic har været i West Ham i over to år, men nu er det slut. Han er blevet fyret sammen med flere andre i staben.

Ni point efter bare 11 kampe var ikke nok til at beholde trænerposten i West Ham.

London-klubben meddeler mandag formiddag, at de har sagt farvel til Slaven Bilic som cheftræner.

- Formanden og bestyrelsen i West Ham United vil gerne takke Slaven og teamet for arbejdet igennem de sidste to et halvt år, men en ændring er nødvending, hvis klubben skal bevæge sig fremad og opnå ambitionerne, skriver West Ham i en pressemeddelelse.

Foruden Bilic har klubben også sagt farvel til flere assistenter heriblandt Nikola Jurcevic, Edin Terzic, Julian Dicks og Miljenko Rak. De har forladt klubben med øjeblikkelig virkning.

Klubben går nu i gang med at lede efter en ny manager, som skal styre klubben i fremtiden. Den nye træner vil blive annonceret i de kommende dage.

West Ham tabte lørdag med 1-4 til Liverpool.