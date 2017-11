Tilskuere og politi invaderede banen efter Lyon-gestus

Kampen måtte afbrydes i to omgange undervejs i opgøret. Foto: Scanpix Danmark

Olympique Lyon tog søndag aften en historisk sejr, da de slog Saint Etienne med 5-0 i et opgør, som havde lange afbrydelser.

Røg, afbrydelser, rødt kort og invasion af banen.

Der var flere dramatiske momenter, da Olympique Lyon og Saint Etienne søndag aften mødtes i et intenst rivalopgør. De to klubber har aldrig været hinandens største beundrere, og det blev klart, da Lyons Nabil Fekir slog sømmet i kisten med sit mål til 5-0 med seks minutter igen.

Franskmanden tog sin trøje af og viste den frem til tilhængerne, men det var hjemmeholdet fra Saint Etienne ikke glade de.

Adskillige tilhængere stormede på banen og ud til spillerne, som måtte løbe i omklædningsrummet. Kampen blev stoppet og der skulle gå over en halv time før, at den blev genoptaget. Politiet indtog efterfølgende banen, hvor de forsøgte at få ro på hele situationen.

Efter kampen fortæller Nabil Fekir, at han ikke vil undskylde for episoden, da det ikke var ment som en hån.

- Det er rigtigt, at det var en gestus, som de ikke kunne lide. Jeg fejrede mit mål sådan, men der var intet skjult budskab eller onde tanker bagved. Måske er det ikke det rigtige at gøre efter 5-0, men det er stadig bare fodbold. Det gav også lidt krydderi til kampen. Om jeg undskylder? Nej, jeg beklager ikke episoden, siger Nabil Fekir ifølge L'Equipe.

Politiet forsøgte at få det hele under kontrol efter Fekirs gestus. Foto: PHILIPPE DESMAZES / Scanpix Denmark

Provokation? Spørg Messi

Lyon-manageren, Bruno Genesio, fortæller, at det ikke var smart gjort af Fekir, men at han er en sympatisk person, så yderligere kommer der nok ikke til at ske.

- Nabil er en oprigtig person, og jeg tror, at han besluttede at fejre sit mål på den her måde i øjeblikket. Det var ikke godt, men jeg kender ham godt nok til at vide, at han er respektfuld. Jeg tænker ikke mere over det, siger Bruno Genesio.

Faktisk var det ikke den eneste gang, kampen blev afbrudt. Det skete også efter bare 30 sekunder, da antænding af fyrværkeri gjorde, at banen blev fyldt med røg.

Olympique Lyons målmand, Anthony Lopes, henviser til en lignende episoden med Lionel Messi, hvor argentineren i et opgør mod Real Madrid i april også tog trøjen af, og viste den til Real-tilhængerne.

- Der vil være mere eller mindre negative kommentarer til det, som Fekir gjorde. Vi husker det som et symbol på fællesskabet med vores tilhængere. Vi må spørge Lionel Messi, om det er en provakation, da han gjorde det samme på Bernabeu. Han fejrede sit mål, som han ønskede, og jeg tænker ikke, at vi skal dvæle ved det, siger Anthony Lopes også til L'Equipe.

Saint Etienne kom bagud med to i første halvleg og værre blev det i starten af anden, da Leo Lacroix fik rødt kort og måtte forlade banen.

Kampen måtte også afbrydes efter bare 30 sekunders spil, da der var meget røg på banen. Foto: JEFF PACHOUD / Scanpix Denmark

Lyon var også i karambolage mod Evertons fans

Det er ikke første gang, at Olympique Lyon og målmand Anthony Lopes har været i sammenstød med modstanderens fans i denne sæson.

I slutningen af oktober spillede franskmændene mod engelske Everton i Europa League, hvor Lopes blev skubbet af den engelske anfører, Ashley Williams. TV-billederne viste efterfølgende, at en Everton-fan, der med et barn på armen, langede ud efter målmanden, da Lopes kom helt over til tilskuerne.

- Der var en supporter, der slog ham. Det er ikke normalt, sagde Lyons angriber Bertrand Traore dengang.

Med sejren er Olympique Lyon nu nummer tre i Ligue 1, syv point efter førerholdet, Paris Saint-Germain.