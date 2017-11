U21-landstræner forbereder nøglekamp med og uden Dolberg

Det er fortsat uvist, om Kasper Dolberg enten skal spille på U21- eller A-landsholdet i de kommende kampe. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Kasper Dolberg er en sjælden gæst på U21-landsholdet, men han kan blive forfremmet, inden han kommer i kamp.

Det danske U21-landshold i fodbold samles onsdag for at forberede sig til nøglekampen i EM-kvalifikationen ude mod Polen 14. november.

Frem til på lørdag kommer Ajax-bomberen Kasper Dolberg til at deltage i træningerne på Brøndbys baner, men det er usikkert, om U21-landstræner Niels Frederiksen også råder over ham efter det.

Dolberg er nemlig standby på A-landsholdet, som han også har været udtaget til stort set fast i 2017.

Ajax-angriberen kan blive beordret med Åge Hareide til Irland, og derfor bliver Niels Frederiksen nødt til at forberede sig til Polen-kampen med og uden den prominente spydspids.

- Vi får lov til at have ham med til træning onsdag, torsdag og fredag, så vi kan spille ham lidt ind på holdet. Selvfølgelig betyder det noget for mine forberedelser, at han også er udtaget til A-landsholdet.

- Vi skal træne som om, at vi har ham til rådighed, men jeg skal også forberede os på, at vi ikke har ham til rådighed. Sådan er vilkårene. Det kan ikke være anderledes.

- Der er en mulighed for, at han spiller mod Polen, men der er også et scenarie, hvor han ikke kan være med, fordi han er med A-landsholdet i Irland, siger Niels Frederiksen.

Dansk sejr kan blive afgørende

Med fire sejre i fire kampe og en målscore på 19-2 peger Niels Frederiksen dog også på, at man ikke partout mangler en anden topangriber til at supplere Marcus Ingvartsen.

- I bund og grund ser jeg Kasper Dolberg som en ekstra dygtig spiller, der giver os flere offensive strenge at spille på, selv om det ikke er, fordi vi har haft store problemer med at score mål, siger U21-landstræneren.

Inden kampen tirsdag i næste uge mod Polen har Danmark 12 point for fire kampe, mens Polen har syv point for tre kampe. Fredag kan Polen dog hale en smule ind på Danmark, hvis holdet vinder på Færøerne.

Det ændrer dog ikke på, at en dansk udesejr i Polen vil åbne en motorvej frem mod EM i Italien i sommeren 2019.

- Hvis man kigger på puljen efter de fire første kampe, så kan man godt konkludere, at det bliver de to kampe mod Polen, der afgør, om vi kommer til EM.

- Så vi skal være klar, vi skal være skarpe, og vi skal hæve vores niveau i forhold til de første fire kampe, siger Niels Frederiksen.