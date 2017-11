United-spiller sagsøger skomærke for 17 millioner

Marouane Fellaini sagsøger New Balance. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Marouane Fellaini hævder, at hans fødder har taget skade og kræver stor erstatning af skomærket New Balance.

Den belgiske fodboldstjerne Marouane Fellaini kræver en erstatning på 17 millioner kroner af sportsudstyrsproducenten New Balance.

Det skriver avisen Daily Mail.

Gennem flere år forsynede New Balance den 29-årige Manchester United-spiller med fodboldstøvler, men støvlerne var ifølge Fellaini af så ringe kvalitet, at hans fødder har taget skade.

Midtbanespilleren indgik i 2012 en fireårig sponsoraftale med New Balance til en værdi af fem millioner kroner om året.

Støvlerne levede dog ikke op til Fellainis forventninger, og for at afbøde de værste smerter måtte en materialeforvalter tilpasse støvlerne, så belgieren kunne gå på banen.

Fellaini hævder, at han flere gange gjorde New Balance opmærksom på sine frustrationer.

New Balance afviser erstatningskravet og hævder, at midtbanespilleren tidligere har kaldt støvlerne perfekte. Derudover skulle Fellaini en overgang have bestilt 12 ekstra par sko.

Marouane Fellainis store erstatningskrav dækker tabt arbejdsfortjeneste, smerter samt forringet præstationsevne på banen.

Før sidste sæson indgik Manchester United-spilleren en sponsoraftale med Nike.