AaB på vej mod stort overskud efter spillersalg

Christian Bassogog er en af de AaB-spillere, der er blevet solgt. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AaB forventer overskud på mellem 15 og 20 millioner kroner trods dyr sommer, der bød på flere investeringer.

Trods flere sommerindkøb og investeringer regner fodboldklubben AaB fortsat med et overskud på 15 til 20 millioner kroner før skat i 2017.

Det oplyser AaB tirsdag i et regnskab for tredje kvartal, der viser et underskud på fire millioner kroner.

Samlet set er AaB i klart plus for 2017, hvor især salget af Christian Bassogog til Henan Jianye i kinesisk fodbold har skæppet godt i klubkassen.

- Overordnet set er det økonomiske resultat for årets første ni måneder med et overskud på mere end 20 millioner kroner tilfredsstillende, siger AaB-direktør Stephan Schors til klubbens hjemmeside.

- Vi har således haft råd til en markant øget investering primært i superligatruppen, hvilket regnskabsmæssigt vil give negativ effekt i de kommende tre år.

- Men det er vigtigt for os at understrege, at det øgede forbrug udelukkende er et udslag af midler, som er kommet via betydelige transferindtægter, siger Schors.

AaB købte i sommer blandt andre Jores Okore i FC København, målmand Jacob Rinne i Gent og Kristoffer Pallesen i Viborg.

Ved udgangen af september havde AaB en egenkapital på 118,7 millioner kroner.