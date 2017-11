Durmisi er tilbage på træningsbanen efter skade

Riza Durmisis er tilbage på træningsbanen efter en skadesperiode. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Mens landsholdet tjekkede ind i Helsingør før Irland-kampe, vendte Riza Durmisi tilbage i træning i Betis.

Landsholdsbacken Riza Durmisi er tilbage på græs i Real Betis.

Den 23-årige dansker deltog tirsdag i træningen i sin spanske klub efter to ugers pause på grund af en lårskade.

Det oplyser den spanske klub på Twitter.

Mens Riza Durmisi deltog i træningen i Sevilla, stemplede hans kolleger på landsholdet ind i landsholdslejren i Helsingør for at forberede sig til de to VM-playoffkampe mod Irland.

Venstrebacken fra Betis har meldt afbud til kampene mod Irland 11. og 14. november.

Frem mod de vigtige kamp, der gælder en plads ved næste års VM i Rusland, har landstræner Åge Hareide modtaget afbud fra to af sine foretrukne backer - Durmisi og Henrik Dalsgaard.

Det betyder, at landstræneren blot råder over Udineses Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen fra FCK og Jonas Knudsen fra Ipswich til de to backpositioner til kampene mod Irland.