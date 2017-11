Irland-boss var træner for Bendtner: Han fik ikke det fulde ud af talentet

Nicklas Bendtner scorede otte mål i de 30 kampe, han fik for Sunderland. Foto: GRAHAM STUART / Scanpix Denmark

Nicklas Bendtner og den irske landstræner, Martin O'Neill, har tidligere arbejdet sammen i Sunderland, hvor samarbejdet kom på prøve flere gange.

Danmark skal over to playoffkampe forsøge at kvalificere sig til VM i Rusland næste år.

Det er Irland med Martin O'Neill i spidsen, som danskerne skal overvinde, hvis VM-drømmen skal opnås. O'Neill har i forvejen et godt kendskab til Danmark, og især den danske angriber Nicklas Bendtner.

Martin O’Neill var træner for ham, da Bendtner var udlånt til engelske Sunderland fra Arsenal for seks år siden. Den irske landstræner fortæller, at Nicklas Bendtner havde et meget stort talent på det tidspunkt, men at han ikke har formåede at få det maksimale ud af det.

- Jeg tror, at han på et tidspunkt kigger tilbage og indser, at han ikke har fået det fulde ud af det talent, han besidder, da han var en naturlig, virkelig god fodboldspiller. Jeg havde ham på lån i Sunderland, og han var en god spiller dengang, siger Martin O'Neill ifølge den irske udgave af The Sun.

- Han havde en masse talent, og jeg lagde først og fremmest mærke til ham, da han var på lån i Birmingham City.

Nogle gange undrer man sig over, hvilken klub spillerens hjerte virkelig tilhører Martin O'Neill, irsk landstræner og tidligere Sunderland-manager

Den irske landstræner fortæller, at han var mere interesseret i at være i London, da han spillede for Sunderland.

- Nicklas troede, at han skulle være en af de ledende spillere hos Arsenal, men det fungerede ikke, så han var i Sunderland, da jeg kom dertil.

- For at være ærlig, så spillede Nicklas også sin rolle i det hele. Det er rigtigt, at han var utrolig stærk, men han kunne ikke rigtig lide det deroppe i den nord-østlige del af England. Han ville gerne hurtig tilbage til London, og nogle gange, når man har en spiller på lån, så undrer man sig over, hvilken klub hans hjerte virkelig tilhører, siger Martin O'Neill.

Nicklas Bendter skiftede på en lejeaftale til Sunderland i 2011/2012-sæsonen, hvor han var på kontrakt hos Arsenal. Senere blev han udlånt til Juventus, inden han skiftede til tyske Wolfsburg.

Den første playoff-kamp i mellem Danmark og Irland bliver spillet i Parken på lørdag, imens returopgøret finder sted tre dage senere.