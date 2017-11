Irsk landsholdsprofil er tvivlsom til playoffkamp

Billede af Jeff Hendrick for sin klub Burnley, Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Jeff Hendrick har vrøvl med en balde og måtte stå over træningen. Han blev i stedet sendt til skanning.

Det irske fodboldlandshold risikerer at blive svækket til den første playoffkamp mod Danmark på lørdag.

Burnley-spilleren Jeff Hendrick pådrog sig en skade i den ene balde i kampen mod Southampton i lørdags, og han kæmper for at blive klar til kampen i København.

Hendrick kunne ikke deltage i tirsdagens træning med landsholdskollegerne og blev i stedet sendt til en skanning, der skal give et billede af, hvor galt det er fat med bagdelen.

- Hvis kampen fandt sted i morgen, ville han nok have problemer. Det vigtigste er, at han er fortrøstningsfuld, og at lægestaben er fortrøstningsfuld, siger landstræner Martin O'Neill ifølge Irish Independent.

Jeff Hendrick er til gengæld en vigtig spiller på det irske mandskab. Det var ham, der i oktober stod for oplægget til James McCleans sejrsmål mod Wales, som sikrede Irland adgang til playoffkampene.

Ved EM sidste sommer spillede han fuld tid i samtlige Irlands fire kampe.

I forvejen må irerne se bort fra den karantæneramte anfører David Meyler i den første kamp, mens James McCarthy er ude af begge kampe med en skade.