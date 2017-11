Italiens landstræner er sikker på sejr inden playoff-kamp mod Sverige

Giampiero Ventura drøfter situationen med Gianluigi Buffon. Foto: VINCENZO PINTO / Scanpix Denmark

Giampiero Ventura føler sig sikker på, at Italien formår at besejre Sverige og komme med til VM i fodbold.

En VM-slutrunde i fodbold uden Italien. Det er ikke sket siden 1958, men det vil ske igen, hvis det italienske landshold kikser i de kommende playoffkampe mod Sverige.

Italiens landstræner, Giampiero Ventura, har imidlertid selvtillid før den første kamp, der bliver spillet fredag i Stockholm.

- Det er et vigtigt øjeblik for mig, for min karriere og for spillerne. Ved at komme med til slutrunden i Rusland kan de fortsætte en cyklus eller afslutte den.

- Men jeg tænker end ikke på risikoen for, at vi ikke kvalificerer os. Vi kommer helt sikkert med til Rusland, siger landstræneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Italien sluttede som nummer to i sin VM-kvalifikationsgruppe efter Spanien.

Sverige blev nummer to i sin gruppe efter Frankrig.

Italien er kun to gange blevet hjemme fra VM. Første gang var ved det første VM i 1930, hvor Italien valgte ikke at deltage. Anden gang var i 1958, hvor italienerne ikke formåede at kvalificere sig.

Giampiero Ventura tror på, at historien og holdets kvaliteter vil hjælpe de firfoldige verdensmestre til VM.

- Jeg har en ekstraordinært motiveret gruppe spillere. Jeg er rolig, fordi jeg har spillere til rådighed, og fordi Italien altid har været klar i disse meget afgørende situationer, siger han.

Returkampen i Milano bliver spillet på mandag.