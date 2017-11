Kjær og Bjelland forventer at blive klar til Irland-brag

Simon Kjær og Andreas Bjelland er ved at være ovenpå igen efter skader. Foto: Scanpix/TV 2

Det går den rigtige vej for både Simon Kjær og Andreas Bjelland. Også Nicklas Bendtner regner med at være helt frisk på lørdag.

Landstræner Åge Hareide kan fortsat have Simon Kjær og Andreas Bjelland i tankerne frem mod den første VM-playoffkamp mod Irland.

Efter skader regner begge midterforsvarere med at være 100 procent klar til at kunne gå på banen i Parken på lørdag.

- Jeg er positiv. Jeg har fået en masse behandling både søndag og i går, så jeg er fortrøstningsfuld. Jeg havde egentlig også fornemmelse af, at jeg gik ud i tide, så jeg er lidt på skåneprogram i dag, og så håber jeg, at jeg kan gå med holdet i morgen, siger Simon Kjær til TV 2 SPORT.

Bliver du 100 procent klar?

- Ja, det forventer jeg.

Simon Kjær mærkede lidt ømhed i sit venstre ben omkring baglår og lyske og udgik derfor af Sevillas kamp mod Barcelona med cirka et kvarter tilbage. Andreas Bjelland måtte lade sig udskifte i pausen af Brentfords kamp mod Leeds med en hovedskade.

- Jeg fik fem sting efter kampen i lørdags, så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt øm, hvor de har haft fat og syet. Så jeg tager en lidt stille og rolig dag og ser, hvordan kroppen reagerer. Jeg tænker, at den bare skal bygges stille og roligt op frem mod kampen på lørdag, siger Andreas Bjelland til TV 2 SPORT.

Så du forventer at være 100 procent klar?

- Det satser jeg stærkt på.

Angribere med skavanker

Også Nicolai Jørgensen er mødt ind i landsholdslejren med en skade. I Feyenoords kamp mod ADO Den Haag pådrog angriberen sig et brud omkring sit ene håndled, men landsholdets lægestab arbejder på højtryk for at få Jørgensen klar.

- Han forsøger at træne i morgen (onsdag, red.) med en skinne, som kan beskytte håndleddet. Vi håber på, at Nicolai kan blive klar. Vi tror faktisk, vi får ham klar, siger landstræner Åge Hareide til TV 2 SPORT.

En eventuel skinne skal godkendes af kampens dommer, men det har landstræneren gode erfaringer med.

- Så det fikser vi nok, lyder det fra Hareide.

I weekenden døjede Nicklas Bendtner med feber, men Rosenborg-spilleren har været på penicillin og er ved at komme sig.

Danmark møder Irland i Parken den 11. november og spiller returkamp i Dublin den 14. november.