I dag er Shane Duffy en af de største profiler på det irske landshold. For syv år siden var han tæt på at dø efter et sammenstød med en målmand. Foto: MATTHEW CHILDS / Scanpix Denmark

Den irske landsholdsspiller Shane Duffy løber rundt med en utrolig historie. I 2010 var han tæt på at dø efter et sammenstød med en målmand.

Bolden var på vej ind foran målet - sendt af sted fra foden af det ene hjørneflag, som det er sket så mange gange før. Sekunder senere faldt Shane Duffy til jorden. Han vidste dårligt nok, hvad der skete i det øjeblik den 21. maj 2010.

I en intern træningskamp på landsholdet havde det irske forsvarstalent taget plads i modstanderens straffesparksfelt. Han timede sit løb for at sætte pandebrasken mod bolden på det helt rigtige tidspunkt. Men han var ikke den eneste, der var på vej mod den svævende læderkugle.

Målmanden Adrian Walsh havde også rettet blikket mod fodboldspillets omdrejningspunkt, bolden. Han kom ud af målet med knæene først, og så skete det. De to spillere bragede sammen. Shane Duffy faldt kvæstet til jorden.

Lægerne fortalte min far, at de nok ville miste mig Shane Duffy, irsk landsholdsspiller

Den 18-årige Everton-spiller tog sig instinktivt til brystet, som om han håbede, det ville lindre den enorme smerte. Men det hjalp intet. Kollisionen med Walsh’ knæ var fatal. En blodåre forbundet med Duffys lever var blevet revet over, så blodet fossede ud i maven på den unge fodboldspiller. Det kunne mærkes, men det var ikke til at se, fordi den alvorlige blødning foregik inde i kroppen.

Heldigvis reagerede landsholdslægerne hurtigt den fredag. De stormede ind på banen og sørgede for, at Shane Duffy blev sendt mod Dublin’s Mater Hospital. I alt nåede 3,6 liter blod at strømme ud i maven på Shane Duffy – to tredjedele af hans samlede blodmængde – inden Dr. Gerry McEntee var færdig med den livsvigtige operation.

- Min far så træningskampen, og når vi taler om den dag, så fortæller han, at det straks stod klart, at det var meget alvorligt. Lægerne fortalte min far, at de nok ville miste mig. Det må have været et stort chok for ham, fortæller Shane Duffy til Independent.

Familien ventede i uvished i flere timer. Ville deres søn overleve? I første omgang var lægerne ikke optimistiske - men som operationen skred frem og Duffy begyndte at optage det blod, han fik tilført, blev den alvorlige melding endelig korrigeret. Brian og Siobhan Duffy ville ikke miste deres søn trods det alvorlige uheld.

- Når jeg ser tilbage, så må det også have været mentalt hårdere for min familie, end det var for mig, siger Shane Duffy.

- Jeg vidste ikke, hvad der foregik. Jeg lå i en hospitalsseng, mens lægerne forsøgte at redde mit liv. Imens gik mine forældre igennem nogle helt forfærdelige timer.

Da Duffy vågnede fra operationen, havde han et stort ar på maven. Et omvendt L, der starter lige under det venstre ribben og slutter ved den venstre hofte, er det synlige bevis på den livsreddende operation.

I dag takker Duffy lægerne for at have udrettet ’noget helt fantastisk’. Han føler sig heldig – blandt andet fordi det hændelige uheld skete et sted i verden, hvor han hurtigt kunne få hjælp af kompetente læger. Men derudover prøver han at tænke så lidt som muligt på nærdødsoplevelsen for syv år siden.

- Det er ikke en skade, man forventer at se på en fodboldbane. Det er sådan noget, du forventer at se efter et biluheld – men jeg var nødt til at komme videre. Der er ingen grund til at se tilbage og tænke på, hvad der kunne være sket, siger Shane Duffy.

Shane Duffy var også en del af det irske landshold under EM 2016. Han måtte forlade turneringen i 1/8-finalen, da han blev smidt ud mod Frankrig. Foto: FRANCK FIFE / Scanpix Denmark

Barsk som den irske natur kæmpede teenageren sig stille og roligt tilbage mod den hverdag, han havde før kollisionen på træningsbanen. Duffy afslog psykologhjælp, fordi det ’ikke ville være hans stil’. Chokket måtte have været større for hans familie, så Duffy nøjedes med at kigge frem i stedet for at se tilbage.

På vej tilbage mod fodboldbanen tabte Shane Duffy sig 18 kilogram. Det spirende Everton-talent fik svært ved at holde modstanderne væk fra bolden, og på den måde kom sammenstødet til at få betydning for fodboldkarrieren. Shane Duffy lod sig udleje til klubber i de lavere rækker, og via Scunthorpe United og Yeovil Town spillede han sig til en kontrakt hos Blackburn i den næstbedste række. Herfra gik turen til Brighton, med hvem han rykkede op i Premier League i den forgangne sæson. Siden sommerferien har han spillet samtlige kampe for Brighton i den bedste engelske række, og sideløbende med klubkarrieren har Shane Duffy spillet sig til en stamplads på det irske landshold, hvor han er en af holdets profiler.

- Duffy er blevet en af de vigtigste spillere på det irske landshold. Han var kampens spiller i den sidste og afgørende kvalifikationskamp mod Wales – og en ’rising star’ i Premier League, fortæller Kevin Palmer, sportsjournalist og featureskribent hos Independent.

- Han er desuden en meget ydmyg fyr, og hans historie om at kæmpe sig tilbage fra randen af døden er enormt inspirerende.

Duffy kan tage en stor del af æren for at Irland slog Wales i den sidste gruppekamp i VM-kvalifikationen. Sejren sikrede andenpladsen i gruppen og dermed playoffkampene mod Danmark. Foto: GEOFF CADDICK / Scanpix Denmark

Lørdag aften er den nu 25-årige Shane Duffy med al sandsynlighed med, når det irske landshold gæster Parken i den første af to VM-kvalifikationskampe mod Danmark. Og selvom den hårdføre forsvarsspiller løber rundt med arret som det synlige bevis på en ganske særlig historie, så tænker han ikke et øjeblik over uheldet, når først bolden ruller.

- Tanken har aldrig strejfet mig under hverken træning eller kamp. Jeg har aldrig været bange for at gå op i en hovedstødsduel eller tøvet med at kaste mig ind foran et indlæg. Hvis jeg var det, var jeg aldrig kommet tilbage som fodboldspiller.