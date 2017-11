Landsholdsspiller glad for Conte-ros efter dueller med Lukaku og Rashford

Andreas Christensen i duel med Manchester Uniteds Marcus Rashford. Foto: JOHN SIBLEY / Scanpix Denmark

Andreas Christensen er mødt ind i landsholdslejren med selvtillid efter sejr i storkamp og ros fra manageren.

Chelseas danske landsholdsspiller, Andreas Christensen, lukkede i weekenden ned for Manchester Uniteds frontløberduo med fysisk stærke Romelu Lukaku og lynhurtige Marcus Rashford, da Chelsea vandt storkampen 1-0.

Efter kampen kaldte Chelseas manager, Antonio Conte, danskeren for klubbens nutid og fremtid, og selv forstår den danske landsholdsspiller godt, hvorfor han fik roser med på vejen efter sejren.

- Det er fedt at vide, at man har gjort det godt. Jeg ved jo godt som spiller, om jeg har spillet en god eller dårlig kamp, men det er stadigvæk super fedt at få ros (fra Conte, red.).

- Jeg var super tilfreds med min egen præstation, siger Andreas Christensen, som tirsdag er mødt ind i landsholdslejren forud for playoffkampene mod Irland.

På de sociale medier var der også masser af roser til danskeren fra både fans og engelske sportsjournalister. De reaktioner har han dog ikke fulgt med i.

- Jeg har ikke set direkte på sociale medier, men jeg får ting tilsendt af mine venner, hvis der er noget sjovt eller noget i den stil.

- Jeg prøver at undgå at læse for meget med på sociale medier, men det er da fedt, hvis fansene gerne vil have, at jeg spiller, siger forsvarsspilleren.

Efter to års lejeophold i Borussia Mönchengladbach vendte han i sommer tilbage til Chelsea.

Her er der hård konkurrence om de tre pladser i midterforsvaret, hvor spillere som César Azpilicueta, David Luiz, Antonio Rüdiger og anfører Gary Cahill står på spring for at tage pladserne på holdkortet.

Andreas Christensen har spillet 12 kampe på tværs af alle turneringer, og han har blandt andet haft managerens tillid i storkampe mod Atlético Madrid, Roma, Tottenham, Manchester City og altså senest Manchester United.

- Conte roterer lidt med holdet, men det er fedt, at han ikke er bange for at bruge mig i de store kampe, og jeg har heller ikke givet ham nogen grund til at være bange for at bruge mig.

- Jeg har været heldig med et par røde kort og skader, så jeg har fået nogle muligheder for at vise mig frem. Så er det min egen fortjeneste, at jeg har udnyttet de muligheder godt, siger den 21-årige dansker.

Han er dog ikke sikker på en fast plads, og det kan blive et problem på sigt, vurderer han.

- Det er svært at finde rytmen, når man ikke spiller hver uge. Jeg føler mig stadigvæk i god form, så det er ikke, fordi det er svært at komme ind i kampene, men det kan være, at det bliver sådan, hvis jeg får flere og flere pauser, siger han.

På landsholdet skal han formentlig duellere med Andreas Bjelland om at få pladsen ved siden af Simon Kjær i midterforsvaret.