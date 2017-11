Malmö-dansker vinder fornem svensk pris

Anders Christiansen har haft en god sæson for Malmø FF. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT / Scanpix Denmark

Anders Christiansen blev kåret som Allsvenskans mest værdifulde spiller ved en kåring i Stockholm.

Malmö FF's danske midtbanespiller Anders Christiansen indtog en hovedrolle, da Allsvenskans største profiler blev hyldet ved et show i Stockholm tirsdag aften.

27-årige Christiansen snuppede aftenens sidste - og fineste - pris som sæsonens mest værdifulde spiller i den bedste svenske fodboldrække.

Forinden havde han allerede været på scenen for at modtage hyldesten som ligaens bedste midtbanespiller.

- Der har været stor konkurrence. Det er en stor anerkendelse. Det betyder ekstra meget at få prisen som dansker i Sverige. Holdet har præsteret, så det har været let at spille fodbold, sagde Anders Christiansen ifølge sydsvenskan.se.

Han har netop afsluttet sin anden sæson i den skånske storklub, hvor han allerede har været med til at vinde to svenske mesterskaber.

Tirsdagens pris er heller ikke den første for danskeren. Den 2. november kårede Aftonbladet også Anders Christiansen til den bedste spille i Allsvenskan.

Danskeren vandt prisen foran Magnus Eriksson, Djurgården, og Kim Källström, Djurgården.