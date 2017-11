Pokalomkamp mellem Silkeborg og HIK spilles i november

Silkeborgs træner Peter Sørensen. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Det langstrakte pokaldrama mellem Silkeborg og HIK afgøres 21. november, når de to hold mødes i Gentofte.

Silkeborg og HIK er blevet enige om at gennemføre en omkamp 21. november i tredje runde af DBU Pokalen.

To instanser har fastslået, at fodboldkampen skal spilles om på grund af en forkert afviklet straffesparkskonkurrence.

For en måned siden vandt Silkeborgs superligahold oprindeligt pokalduellen mod HIK fra 2. division med 7-6 efter en afgørelse fra straffesparkspletten. Men reglerne blev ikke fulgt.

I stedet for at lade de to hold afvikle et straffespark ad gangen, som reglementet i pokalturneringen foreskriver, valgte kampens dommer en anden løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, så blev de to hold bedt om på skift at afvikle to spark i træk.

HIK valgte efterfølgende at indsende en protest og fik medhold i en afgørelse fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Senere i forløbet fik Silkeborg afvist en anke af Fodboldens Appelinstans, og klubberne har de senest dage arbejdet på at finde frem til en dato for omkampen på HIK's hjemmebane i Gentofte.

Vinderen af pokalkampen, der spilles 21. november klokken 17.55, står til at møde Lyngby i fjerde runde af DBU Pokalen.