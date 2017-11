Skinne skal få skadet Jørgensen klar til playoffkamp

Nicolai Jørgensen træner ikke med resten af landsholdet tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Nicolai Jørgensen bruger den første dag i landsholdslejren på at få undersøgt et brud på sit ene håndled.

Feyenoord-angriberen Nicolai Jørgensen deltager ikke i tirsdagens træning i Helsingør forud for de kommende VM-playoffkampe mod Irland.

Det er lige nu uvist, om angriberen kan deltage i de to opgør mod Irland på grund af et brud omkring håndleddet. Men DBU forsøger at få ham klar, fortæller landstræner Åge Hareide til TV 2 SPORT.

- Han forsøger at træne i morgen med en skinne, som kan beskytte håndleddet. Vi håber på, at Nicolai kan blive klar. Vi tror faktisk, vi får ham klar.

- Han er meget, meget indstillet selv på at være med, og det er det vigtigste. Man bruger ikke håndleddet andre gange, end når du falder. Man kan lave en skinne, som beskytter det, og så håber vi, at det virker. Vi skal have den godkendt af en eventuel dommer, men det har jeg gode erfaringer med, så det fikser vi nok, lyder det fra Åge Hareide.

Tirsdag gennemgår Nicolai Jørgensen derfor en undersøgelse, der skal fastslå, om han kan gå på banen.

Angriberen kom til skade i slutningen af weekendens 2-2-kamp mellem Feyenoord og ADO Den Haag i den bedste hollandske fodboldrække.

Jørgensen havde bragt Feyenoord i front med 1-0, men hen imod slutningen af opgøret faldt han og slog sig. Bagefter fik han lagt gips om håndleddet.

Danmark møder på lørdag Irland i Parken, og tre dage senere gælder det udekampen i Dublin.

Den samlede vinder af de to opgør af sikret en plads ved næste års VM i Rusland.