West Ham ansætter tidligere United-træner

David Moyes har tidligere trænet Manchester United. Foto: NIGEL RODDIS / Scanpix Denmark

Den tidligere Manchester United-manager skal forsøge at få West Ham på ret kurs.

Den engelske fodboldklub West Ham har tirsdag ansat David Moyes som manager. Det sker, dagen efter at klubben fyrede manager Slaven Bilic.

- Vi har brug for en, der har erfaring og kendskab til Premier League og spillerne i ligaen. Vi mener, at David er den rette mand til at ændre tingene og få det bedste ud af spillerne og klubben.

- Han er velanset og respekteret i branchen, og han vil komme med friske idéer, organisation og entusiasme, siger West Ham-formand David Sullivan til klubbens hjemmeside.

54-årige David Moyes var senest manager for Sunderland.

I maj i år stoppede han i klubben, efter at sæsonen var endt med nedrykning fra Premier League. Skotten skabte sit navn i Everton, hvor han var i over 11 år.

I sommeren 2013 blev han håndplukket til at afløse Alex Ferguson i Manchester United, men David Moyes formåede ikke at løfte den tunge arv.

I april 2014 blev han fyret i storklubben, og senere havde han et ophold i spansk fodbold hos Real Sociedad, inden turen gik tilbage til England og Sunderland.

Nu venter endnu en forventet kamp mod nedrykningsstregen med West Ham. Klubben er tredjesidst i Premier League og ligger dermed lige under nedrykningsstregen.

West Ham har ni point for 11 kampe. David Moyes' første kamp bliver 19. november, hvor West Ham møder Watford på udebane.