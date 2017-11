Afgørelsen er ude af Danmarks hænder - skinne kan blive bandlyst

Nicolai Jørgensen glæder sig til at smide den tunge forbinding og i stedet prøve den skinne, der er blevet lavet til ham. Foto: TV 2 SPORT

Det er op til kampens dommer at afgøre, om den danske landsholdsangriber må spille med den skinne, der bliver lavet til ham.

Nicolai Jørgensen vil ikke lade et brækket håndled knække hans drøm om at spille playoffkampe mod Irland.

Derfor er der de sidste par dage blevet arbejdet på at gøre en skinne klar, som skal sætte den 26-årige offensivspiller på sporet mod deltagelse i lørdagens kamp. I landsholdslejren onsdag fortalte Jørgensen, at han skulle hente skinnen senere på dagen, og at han så frem til at prøve den i aktion.

Men beslutningen om, hvorvidt han skal spille lørdag, er hverken i spillerens eller lægestabens hænder. I stedet ligger beslutningen hos kampens serbiske dommer, Milorad Mazic, der skal vurdere, om skinnen er ok at spille den vigtige kamp med.

Det fortæller DBU til TV 2 SPORT. De siger samtidig, at de er fortrøstningsfulde og forventer, at skinnen ikke bliver et problem at få godkendt.

Kulfiberskinne produceres

Søndag blev der foretaget målinger til den skinne, Jørgensen forventes at spille med mod Irland, og onsdag er den blevet klar. Det betyder, at han kan smide den tunge forbinding, han har gået rundt med i landsholdslejren de seneste par dage.

I stedet skal en let skinne af kulfiber fungere som støtte for det brækkede håndled med et tyndt lag forbinding rundt om.

- Nu holder jeg humøret oppe og tror rigtig meget på, at jeg kan få lov til at spille, siger Nicolai Jørgensen til TV 2 SPORT.

Feyenoord-spilleren var lettet, da han fandt ud af, at han i det hele taget havde en chance for at spille landskampen, da han i weekenden røg uheldigt ned på sin venstre hånd.

- Jeg blev vildt bange, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. Jeg røg ned, og så sagde det knæk. Jeg vidste med det samme, at den var brækket.

- Jeg håber, jeg kan spille en rolle. Man kan ikke forvente for meget i fodbold. Man kan kun slå til, hvis man får chancen, og det kan man håbe, at jeg gør, hvis jeg får lov til at spille.

Danmark spiller i Parken mod Irland på lørdag klokken 20:45.