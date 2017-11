Andreas Christensen rangerer Irland-kampe som nogle af de største

Andreas Christensen har spillet kampe mod storklubberne Manchester United og Bayern München, men VM-playoffkampe for Danmark er noget særligt.

Med en samlet sejr over Irland vil de danske fodboldherrer være klar til deres første VM siden 2010.

I så fald kan Andreas Christensen også se frem til sin første slutrunde som A-landsholdsspiller, og det spiller ind, når han skal rangere de kommende playoffkampe.

- Jeg tror, det bliver utrolig sjovt og spændende at spille. Det er nogle af dem, der er vigtigst og mest på spil i, så jeg tror, at det må være nogle af de største. Også fordi det er for landet og ikke for klubben, siger Andreas Christensen til TV 2 SPORT.

Forsvarsspilleren har foreløbig optrådt i 13 A-landskampe for Danmark, og han nyder at komme hjem og spille kampe i rødt og hvidt.

- Det er en kæmpe ære at være her. Det er super sjovt, og jeg hygger mig altid, når jeg er tilbage. Så bare det, at man spiller for landsholdet, det er super fedt, siger Andreas Christensen, der til daglig optræder for Premier League-klubben Chelsea.

Holdet over spilleren

Efter otte landskampe i 2016 er det blot blevet til tre for Andreas Christensen i år. Han var dog med fra start i Danmarks sidste kamp i VM-kvalifikationen, og han håber at få genvalg i Parken på lørdag.

- Jeg tror, at hvis du spørger alle fodboldspillere, om de vil starte inde, så vil de selvfølgelig det. Vi er rigtig egoistiske, lige når det kommer til det. Jeg vil rigtig gerne spille, men det vigtigste er, at Danmark går videre, og vi kommer til en slutrunde, siger han.

Danmark møder Irland i Parken på lørdag, mens der er returkamp i Dublin tirsdag den 14. november. Begge kampe fløjtes op kl. 20:45.