Champions League-klubs præsident anklaget for matchfixing

Vangelis Marinakis er præsident for Olympiakos. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / Scanpix Denmark

Flere ledere, klubejere, trænere, spillere og dommere i græsk fodbold skal for retten i matchfixingsag.

Præsidenten for storklubben Olympiakos er blandt 28 personer, som skal for retten i en sag om matchfixing i græsk fodbold. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Olympiakos-præsidenten, Vangelis Marinakis, og den tidligere præsident for Grækenlands Fodboldforbund Giorgos Sarris er ifølge lokale medier mistænkt for at have formet en kriminel organisation.

Organisationens formål har været at manipulere med resultaterne af fodboldkampe.

Blandt de øvrige mistænkte personer, der skal for retten, er tidligere bestyrelsesmedlemmer i fodboldforbundet, tidligere dommere, tidligere trænere og spillere samt klubejere fra Levadiakos og Atromitos.

Der er endnu ikke sat en dato for retssagen, men jurister vurderer, at den kan tage flere måneder, skriver nyhedsbureauet dpa.

Dømmes Olympiakos-boss Marinakis og de øvrige personer skyldige i matchfixing, er strafferammen ifølge dpa op til ti års fængsel.

Olympiakos spillede i sidste uge uafgjort mod FC Barcelona i Champions Leagues gruppe D. Athen-klubben har blot et enkelt point i gruppen, der også tæller Juventus og Sporting.