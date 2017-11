- Det er en klassisk dårlig periode, siger Delaney om Werder Bremen

Thomas Delaney i aktion mod Bayern München. Foto: MORRIS MAC MATZEN / Scanpix Denmark

Det er blot blevet til fem point i denne sæson for Werder Bremen, og det er noget, Thomas Delaney kan mærke.

Werder Bremen og Thomas Delaney er uden en eneste sejr i Bundesligaen efter de første 11 spillerunder.

Den danske landsholdsspiller var senest med til at tabe 1-2 til Eintracht Frankfurt i fredags. Det var samtidig den første kamp efter fyringen af træner Alexander Nouri.

- Det har været en svær tid. Vi har ikke præsteret så godt på det seneste. Vi spillede en god kamp under den nye træner, Florian Kohfeldt, men lukkede et mål ind i det 89. minut.

- Det er en klassisk dårlig periode, hvor mange ting går galt, siger Delaney.

Werder Bremen har kun scoret fire mål i de første 11 ligakampe, og det står i kontrast til de næsten to mål i snit, holdet scorede i sidste sæson.

- Hvis vi kigger på bundlinjen, så er vi det omvendte hold af sidste sæson, hvor vi scorede mange mål og lukkede mange ind.

- Nu lukker vi relativt få mål ind, men scorer endnu færre. Så vi leder stadig efter målene. Det er vores primære fokus, forklarer Delaney.

Tidligere i karrieren har Delaney været vant til at slås om guldmedaljer og titler hos FC København. I Bremen er det en helt anden verden i øjeblikket.

- Jeg er afklaret. Jeg vidste godt, at det ikke ville være guld og grønne skove altid. Og at det ikke handlede om mesterskaber. Men derfra og til hvor vi er nu, som er en skuffelse, det er ikke noget, vi er glade for.

- Det kan man også mærke på byen, i ledelsen og blandt spillerne, at vi bør ikke være dernede med det materiale, vi har, og den historie, der er i klubben.

- Det er en af de større udfordringer i min karriere at komme igennem dette, lyder det fra Delaney.

Han har dog mærket byens opbakning trods de skuffende resultater.

- Jeg er glad for, hvor positiv og støttende byen er. Hvis du tog til Hamburg 100 kilometer nordpå eller Köln endnu længere sydpå, så ville du have blokader på vejene, når du kom gående.

- Så det er ikke med skam, jeg går rundt i byen. Jeg møder opmuntrende bemærkninger og mange, der gerne lige vil give et skulderklap, fortæller Delaney.

Det har heller ikke gjort det nemmere for Werder Bremen, at ligaen er blevet endnu hårdere i denne sæson.

- Bundesligaen er stærk i år. Darmstadt og Ingolstadt rykkede ud, mens Hannover og Stuttgart rykkede op. Det er større klubber. Så ligaen er blevet langt skarpere i år.

- Vores hold bør dog ikke ligge dernede. Med de spillere, vi har, skal vi højere op. Ikke at vi er et tophold, men vi skal ikke være så langt nede, fastslår Delaney.

Werder Bremen er placeret på næstsidstepladsen. Kun FC Köln har gjort det ringere med sølle to point.