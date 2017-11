Ekstra dommere skal redde omstridt tysk videoprojekt

Billede af en dommer i Bundesligaen, der benytter videosystemet. Foto: CHRISTOF STACHE / Scanpix Denmark

Fodboldforbundet indsætter fremover to videodommere i hver kamp i den tyske Bundesliga.

Fremover vil der til hver kamp være to i stedet for én videodommer til at gå vanskelige og kampafgørende situationer efter i sømmene.

Dermed reagerer Det Tyske Fodboldforbund (DFB) på de massive problemer, som forsøget med videodommere i den bedste fodboldrække har skabt.

Adskillige klubber har udtalt sig negativt om systemet og de folk, der styrer det.

I mandags blev chefen for videoprojektet, den tidligere topdommer Hellmut Krug, sat fra bestillingen, efter at storavisen Bild havde anklaget ham for at blande sig i de enkelte videodommeres afgørelser.

Nu opjusterer man altså bemandingen i forsøget på at mindske antallet af fejldomme.

- Én kigger omstridte situationer igennem, og én holder øje med det videre kampforløb, lyder planen fra den nye projektleder, Lutz Michael Fröhlich.

Han forventer ikke, at videodommersystemet bliver skrottet i vinterpausen, som flere af Bundesligaens aktører ellers har opfordret til.

- Det er problemer, men projektet er helt sikkert ikke mislykkedes. Nu er det op til alle - dommere, klubber, fans og medier - at hjælpe det videre, siger Fröhlich.