Eriksen ser frem til 'en af sit livs vigtigste kampe'

Christian Eriksen har det godt både på og uden for banen lige nu, fortæller han til TV 2 SPORT. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

25-årige Christian Eriksen er i sit livs form lige nu, og det håber han på at kunne udnytte i en af de mest betydningsfulde kampe i karrieren.

- Det er en af mit livs vigtigste kampe.

Han siger det stille og roligt - typisk Christian Eriksen. Og han siger det på en slags opfordring, et svar på et spørgsmål - typisk Eriksen.

Føler du det her er dit livs vigtigste landskampe?

- Ja, det er det. Det vil jeg mene. Selvfølgelig var de to playoffkampe mod Sverige (2015, red.) næsten lige så vigtige, men jo ældre man bliver, jo færre slutrunde-muligheder er der.

Og det står han og siger på sin egen facon, denne fodboldens stjerne. Efter 73 landskampe, selvom han blot er 25 år. Efter 113 kampe for Ajax og 145 kampe for Tottenham.

Lige så stille og roligt. Det er et adelsmærke for ham. Og med til at gøre ham til noget særligt på - og uden for - banen. Det er de sagte handlinger, dem man ikke lægger mærke til, men bider mærke i. For han svæver nærmest lydløst rundt på græsset, men ved altid hvor han vil hen - og hvorfor - længe før de andre. Og så bliver han tydelig.

Føler sig godt tilpas

Christian Eriksen kommer til de to landskampe mod den irske republik i det, jeg vil kalde hans livs form. Det vil han også godt selv kalde det - bare på en anden måde. På hans måde.

- Jeg føler mig på 100 procent lige nu. Jeg føler mig rigtig godt tilpas, jeg spiller rigtig god fodbold i øjeblikket. Det handler om tillid fra trænerne, det handler om at spille alle de store kampe - det giver selvtillid. Jeg har fået lov til at være med i opspillet, lov til at være med fremme og jeg har haft overskuddet til begge ting. Men jeg har også mentalt haft det godt - på banen og udenfor. Jeg ved, hvad jeg skal fokusere på, siger Christian Eriksen til TV 2 SPORT.

Med andre ord er han enig i, at han er i sit livs form.

I en blanding af job og anden særlig interesse har jeg fulgt Christian Eriksen ret tæt. Første gang i landsholdsdragten som 16-årig i Athen. Og siden stort set alle kampe. Fra acne til skægstubbe.