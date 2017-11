Irsk ekspert peger på seks nøgler til succes mod Danmark i VM-playoff

Danmark og Irland spiller den 11. og 14. november om en plads ved VM i 2018. Foto: Scanpix

Den tidligere irske landsholdsspiller Stephen Hunt advarer blandt andre sine landsmænd mod Christian Eriksen og Nicklas Bendtner.

Fælles for Danmark og Irland er, at lørdag i denne uge og tirsdag i den kommende uge kommer til at stå i fodboldens tegn.

Fokus er rettet mod en plads ved VM-slutrunden i Rusland næste år, hvor nationerne skal ud i to playoffkampe om en billet.

Danmark er bookmakernes favorit til at kvalificere sig og består på papiret også af større navne, end det irske landshold kan mønstre.

Det lægger den tidligere irske landsholdsspiller Stephen Hunt da også vægt på i sin klumme på Independent.ie frem mod opgørene, hvor han peger på seks nøgler, der kommer til at afgøre, hvem der skal til VM.

Hunt fremhæver Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, der begge spiller i Premier League, samt Nicklas Bendtner.

- Det vil være en kæmpe fejl at behandle ham (Nicklas Bendtner, red.) som værende til grin, efter han havde et par usikre sæsoner i Arsenal, og at det ikke gik så godt i Juventus, Sunderland og Nottingham Forest. Bendtner er dukket op igen i Rosenborg, og han har haft en rigtig god sæson, skriver Stephen Hunt på Independent.ie.

- Jeg siger selvfølgelig ikke, at den norske liga er den stærkeste, men Bendtner har øjensynligt fundet sit niveau, og han er kun 29 år. Han vil se frem til muligheden for Premier League-agtige dueller mod de irske forsvarsspillere.

Om Christian Eriksen skriver Hunt, at det ikke er nødvendigt at introducere ham. Men han ser alligevel så meget kvalitet i hele det danske hold, at han ikke tror, Irlands landstræner Martin O'Neill vil mandsopdække Eriksen.

På irernes side peger han på to nøgler til succes: Landstræner Martin O'Neill og angriberen Shane Long, selvom han endnu ikke har scoret i denne sæson og får sparsom spilletid i Premier League-klubben Southampton.

Men han fremhæver især landstrænerens rolle som vigtig frem mod opgørene.

- Til opgør som disse kan trænerens mandskabshåndtering gøre forskellen. Jeg tror, vi har en god chance for at vinde i Danmark. Disciplinen bliver vital som bevist i Cardiff, skriver Stephen Hunt med henvisning til irernes 1-0-sejr over Wales på udebane, som sikrede en plads i VM-playoff.

- Nøglen til vores succes under O'Neill har været, hvor hårdtarbejdende og organiserede vi er.

Danmark tager imod Irland lørdag den 11. november og spiller returkamp i Dublin tre dage senere.