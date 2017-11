Selvom Pione Sisto har leveret den ene gode præstation efter den anden i denne sæson, lader han sig ikke stresse af sin nuværende succes.

Han er kendt for at have fart i fødderne, men landsholdsspilleren Pione Sisto har efterhånden også fået mindst lige så meget fart på karrieren.

Med syv målgivende afleveringer har den 22-årige kantspiller lavet flere end nogen anden i den spanske liga i denne sæson, men i disse dage er fokus på landsholdet, hvor Sisto efterhånden også har tilspillet sig en plads som starter.

Men selvom det er gået stærkt i den seneste tid, har den ydmyge midtjyde ikke ladet succesen løbe af med sig.

- Der er sket meget på meget, meget kort tid. Man skal være klar, også i forhold til landsholdet, hvor jeg lige pludselig er inde i varmen. Og det er noget jeg har lært – at ting kan gå stærkt.

- Jeg forsøger selvfølgelig at forstå, hvorfor det gør det, så jeg ikke gør det til en tilfældighed, og det tror jeg, at jeg forstår. Så jeg forsøger egentlig bare at blive ved med at bygge på, og nyde det at spille fodbold. Jeg tror, at det har en rigtig stor betydning for mig generelt, fra Tjørring og så til nu, fortæller Pione Sisto til TV 2 SPORT.

I sommeren 2010 rykkede han fra Tjørring til FC Midtjylland, hvorfra han sidste sommer blev solgt til spanske Celta Vigo.

Og her har Pione Sisto, med det højaktuelle kælenavn ’assisto’, altså spillet en vigtig rolle, selvom det egentlig ikke var på blokken allerede nu.

- Jeg har jo ikke haft planer om at skulle afsted til udlandet nu, eller være en del af landsholdet nu. Jeg har altid troet på, at tingene ville ske, og jeg har troet på mine egne evner, og så betyder det ikke så meget for mig, hvornår det sker. Det vigtigste er, at jeg troede på det, og så skete det jo også, fortæller han.

Ingen rod i 'Piones hoved'

Og selvom de gode takter skulle fortsætte på klubholdet såvel som landsholdet, kommer det ikke til at rive op i jorden, hvor danskerens fødder forbliver solidt plantet.

- Jeg har ikke nogle forventninger. Jeg forsøger egentlig bare at nyde at spille fodbold, og det der kommer, må komme. Jeg har selvfølgelig nogle ønsker, og dem går jeg selvfølgelig benhårdt efter, som for eksempel det at blive stamspiller på A-landsholdet.

- Ellers er der egentlig ikke alt muligt i Piones hoved. Det er bare det, at nyde at spille fodbold - det er nok for mig, fortæller han.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det alligevel handler om at gøre sig positivt bemærket, også i de altafgørende landskampe mod Irland, hvor det første opgør spilles på lørdag.

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få endnu mere 'Pione' frem. Jeg skal forsøge at komme til afslutninger, og forsøge at få ting til at ske på den sidste tredjedel af banen, fortæller Pione Sisto.