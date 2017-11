Landstræneren melder tvivlsom angriber klar til kamp

Nicolai Jørgensen bliver klar til kampene mod Irland. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Ifølge den danske landstræner bliver Nicolai Jørgensen klar til kampene mod Irland, selvom han må spille med en beskyttende skinne.

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen bliver klar til de altafgørende playoff-kampe mod Irland, selvom han mødte ind i landsholdslejren med et brud omkring det ene håndbold.

Det slår den danske landstræner, Åge Hareide, fast.

- Han blev undersøgt igår, og der viste det sig, at han kan spille. Vi en beskyttende skinne på, og så bliver det okay for ham.

- Så han kommer til at være klar til at spille, og nu skal han bare træne med den og blive vant til den, og så skal vi sætte et hold inden lørdag, fortæller landstræneren.

Feyenoord-angriberen deltog ikke i tirsdagens træning på grund af skaden, som han pådrog sig i weekendens ligaopgør mod ADO Den Haag.

Men den nye skinne betyder, at han efter planen skal træne fuldt med allerede torsdag.

- Han teste skinnen i løbet af dagen, og træne med den i eftermiddag, og så skal vi have ham med i fuld træning i morgen, fortæller Hareide.

Det første opgør mellem Danmark og Irland spilles på lørdag i Parken, mens returkampen spilles tre dage senere i Dublin.

