Landstræneren melder tvivlsom angriber klar til skæbnekamp

Ifølge den danske landstræner bliver Nicolai Jørgensen klar til kampene mod Irland, hvor han må spille med en beskyttende skinne.

Hør Nicolai Jørgensen fortælle om skaden i videoen over artiklen.

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen bliver klar til de altafgørende playoff-kampe mod Irland, selvom han mødte ind i landsholdslejren med et brud omkring det ene håndled.

Det slår den danske landstræner, Åge Hareide, fast.

- Han blev undersøgt igår, og der viste det sig, at han kan spille. Vi har fået en beskyttende skinne på, og så bliver det okay for ham.

- Så han kommer til at være klar til at spille, og nu skal han bare træne med den og blive vant til den, og så skal vi sætte et hold inden lørdag, fortæller landstræneren.

De gode nyheder letter også hos angriberen selv, der ellers frygtede det værste efter weekendens kamp.

- Status er god. Der var ikke noget kompliceret i bruddet, så jeg skal ikke opereres, heldigvis. Nu er det egentlig bare at få sat en ny skinne på, og så kan jeg spille på lørdag.

- Jeg blev vildt bange, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. Jeg røg ned og så sagde det knæk, og så vidste jeg godt, at den var brækket med det samme, fortæller Jørgensen.

Får ny skinne onsdag

Feyernoord-angriberen deltog ikke i tirsdagens træning på grund af bruddet, som han pådrog sig i weekendens ligaopgør mod ADO Den Haag.

- Jeg spillede kampen færdig og gik direkte i bad, og så på hospitalet, hvor jeg fik bekræftet, at den var brækket. Og så går der jo tusinde tanker igennem hovedet på en.

- Lægen sagde til mig, at der var stor chance for, at jeg kunne komme til at spille lørdag, og så var det bare at sætte det i gang. Jeg fløj hjem samme aften og blev scannet dagen efter om morgenen, hvor jeg fik lavet testen til skinnen. Den skal jeg skal ind og hente i dag, så det bliver spændende, fortæller Jørgensen.

Den nye skinne skal sørge for, at han efter planen skal træne fuldt med allerede torsdag.

- Han tester skinnen i løbet af dagen i dag (onsdag, red.), og træner med den i eftermiddag, og så skal vi have ham med i fuld træning i morgen, fortæller Hareide.

Det første opgør mellem Danmark og Irland spilles på lørdag i Parken, mens returkampen spilles tre dage senere i Dublin.