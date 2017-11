Selvsikker Yussuf Poulsen siger 'når' i stedet for 'hvis'

Erfaring behøver ikke have noget som helst med alder at gøre, mener Yussuf Poulsen, der har fuld tiltro til det unge, danske landshold.

Danmark er med, når VM-slutrunden sparkes i gang i Rusland næste sommer.

Det er i hvert fald sådan, spillerne skal se på det, hvis det står til landsholdsspilleren Yussuf Poulsen.

- Jeg synes bare, at man skal komme med den indstilling, at det er det, der skal ske. Hvis man går rundt og siger ’hvis’ hele tiden, bliver man træt. Vi har alle sammen troen på, at vi skal til VM, og derfor siger jeg ’når’ og ikke ’hvis’, fortæller den 23-årige angriber.

Og det gør han, selvom flere af landsholdets vigtigste spillere endnu ikke er hverken rutinerede eller erfarne, hvis man udelukkende kigger på dåbsattensten.

For det er slet ikke nødvendigt.

- Jeg hader ordet ’erfaring’, for så lyder det, som om man skal have ældre spillere for at have erfaring.

- Vi har et ungt hold, der, når vi kommer til en VM-slutrunde og efter en VM-slutrunde, vil have rigtig meget erfaring, selvom vi har et rigtig, rigtig ungt hold, mener han.

For to år siden var den dengang 21-årige Yussuf Poulsen med, da landsholdet tabte over to kampe til Sverige, i kampen om en plads ved EM i 2016, men denne gang skal det være anderledes.

- Jeg tror alle sammen vi er enige om, at nu skal det være nu. Vi har alle sammen 100 procent troen på os selv og holdet, og så handler det bare om at være mentalt klare til de her to kampe, for det bliver intenst, og det bliver fedt.

- Vi er toptunede, og vi glæder os bare til at komme i gang. Så det må gerne blive lørdag, så vi kan smadre Irland, fortæller danskeren.

Om Danmark smadrer Irland finder vi ud af på lørdag.