Spansk målmandslegende vinder pris foran Messi og Ronaldo

To af de nominerede til prisen 'Golden Foot', Cristiano Ronaldo (tv.) og Iker Casillas ses her som holdkammerater i Real Madrid i 2014. Tirsdag aften kunne Casillas smile mest. Foto: MICHAEL DALDER / Scanpix Denmark

Den 36-årige målmand Iker Casillas vandt i aftes prisen ’Golden Foot’, som uddeles til fodboldstjerner, der er fyldt 29 år.

Man kan kun vinde ’Golden Foot’ én gang i sin karriere.

Tirsdag aften i en glamourøst anlagt prisuddeling i Monaco modtog den tidligere Real Madrid- og nuværende Porto-målmand Iker Casillas den ærefulde pris. Den gives til aktive fodboldspillere, der har rundet de 29 år, for det, de har opnået i deres karriere og for deres personlighed på og uden for banen.

Iker Casillas' store bedrifter Fem La Liga-titler

Tre Champions League-titler

Et verdensmesterskab

To europamesterskaber

Et ekspertpanel nominerede 10 spillere til prisen, og heriblandt var stjerner som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Sergio Ramos indstillet. I en offentlig afstemning måtte de dog se sig slået af Casillas.

- Jeg har ærlig talt været meget heldig, siden jeg begyndte min karriere. Jeg er taknemmelig for sporten, som har givet mig meget glæde og en del sorg – men jeg vil huske de gode minder, siger Casillas ifølge Reuters.

Den spanske veteran, som har vundet et hav at titler for Real Madrid, hvor han spillede i 16 år, inden han i 2015 skiftede til portugisiske Porto, går i fodsporene på tidligere ’Golden Foot’-vindere som blandt andre Gianluigi Buffon, Didier Drogba og Zlatan Ibrahimovic. Den første vinder af prisen var italienske Roberto Baggio i 2003.

Iker Casillas får her overrakt prisen 'Golden Foot'. Trofæet er et fodaftryk af spilleren, som bliver forgyldt. Foto: ERIC GAILLARD / Scanpix Denmark

Til awardshowet tirsdag blev Roberto Mancini, Michael Owen, Marcel Desailly, Oliver Kahn og Li Ming indlemmet som legender, der ikke selv nåede at vinde ’Golden Boot’.