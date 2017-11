- Da jeg spillede, var presset større, siger Zlatan om Sveriges landshold

Zlatan Ibrahimovic stoppede på det svenske landshold efter EM i 2016. Foto: VALERY HACHE / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic mener, at Sveriges landshold har gjort det godt uden ham, men presset er blevet mindre.

Manchester United-stjernen Zlatan Ibrahimovic er ikke med, når Sverige de kommende dage spiller to playoffkampe mod Italien om en plads ved VM i Rusland næste sommer.

Den selvbevidste Ibrahimovic indstillede landsholdskarrieren efter EM i 2016 og har fokuseret på United, hvor han dog er ude med en langtidsskade.

- Hvis jeg skal lytte til mit ego, må jeg selvfølgelig sige, at Sverige havde været bedre med mig på banen, men det nye hold har indtil videre gjort det godt uden mig, siger Ibrahimovic i et interview med Sky Italia.

Sverige sluttede som nummer to i kvalifikationsgruppe A efter Frankrig, som Sverige slog på hjemmebane. Sverige henviste Holland til gruppens tredjeplads.

- Sverige spiller uden pres, fordi forventningerne fra fans og medier mindskedes, da jeg sluttede.

- Da jeg spillede, var presset større. Når det er sagt, er kollektivet godt i truppen. Spillerne er mindre erfarne, men de har høje ambitioner, siger Ibrahimovic.

Han forudser to tætte playoffkampe, og for Sverige handler det først og fremmest om at stække Paris Saint-Germain-spilleren Marco Verratti.

- I min verden er Marco Verratti den italienske spiller, som Sverige bør frygte mest. Han er uden tvivl holdets bedste spiller. Han er et særligt talent, og han har udviklet sig til at blive blandt verdens bedste, roser Ibrahimovic.

Sverige har hjemmebane i den første kamp fredag aften, mens der er returkamp i Milano mandag.