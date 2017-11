Den nordirske karismatiker bliver Danmarks store udfordring

Martin O'Neill kan føre Irland til endnu en slutrunde. Foto: PAUL FAITH / Scanpix Denmark

Danmark møder i to playoffkampe Irlands landstræner Martin O’Neill, der tidligere har været bramfri i sine udtalelser.

Martin O’Neill er både kølig og karismatisk.

En særlig aura omgiver den 65-årige landstræner, der lørdag står over for to af sine vigtigste kampe i sin 30 år lange trænerkarriere, når Danmark er den sidste forhindring på vejen mod VM i Rusland i 2018.

- Han er enormt passioneret og vil have, at spillerne giver 110 procent, når de er på banen, og han kan ikke acceptere andet, siger den danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner til TV 2 SPORT.

Martin O’Neill var for seks år siden træner for Bendtner, der var udlånt til engelske Sunderland fra Arsenal.

Fra jurastuderende til VM-anfører og landstræner

Martin O’Neill studerede egentlig jura i Belfast.

Men det blev i sportens verden, at han fik lov til at bruge sit intellekt.

Ved siden af jurastudiet spillede han fodbold for Derry City, men i 1971 blev han opdaget af talentspejdere fra Nottingham Forest. Det blev startskuddet til en ti år lang og succesrig karriere i traditionsklubben, der også dannede grobund for en anførerrolle på det nordiske landshold ved VM i 1982.

Martin O'Neill er en af den slags trænere, som spillerne vil gå den ekstra mil for Chris Sutton, tidligere angriber for Celtic.

Efter sin aktive karriere gik Martin O’Neill trænervejen og stod i spidsen for blandt andre Norwich, Leicester, Celtic, Aston Villa og Sunderland, før han i 2013 overtog det irske landshold.

Fællesnævneren i nuværende og tidligere spilleres betragtninger af Martin O’Neill er hans gode evner som leder, hvor mandskabsplejen er i højsæde.

- Humor og inspirerende ord er nøglerne i Martins taler til sine hold. Der findes ikke en ’typisk O’Neill-tale’, da han varierer dem, så de passer til enhver lejlighed, siger den tidligere Celtic-anfører Neil Lennon i sin bog ’Man and Bhoy’ fra 2011 ifølge balls.ie.

- Hvad er hans største styrke? Det er simpelt. Spillerne vil vinde for ham, og sådan er det ikke med alle trænere. Martin O'Neill er en af den slags trænere, som spillerne vil gå den ekstra mil for, og det der derfor, at han har haft så succesfuld en karriere i så mange år, siger den tidligere engelske landsholdsspiller og Celtic-angriber Chris Sutton til Independent.

Martin O'Neill fejrer en Celtic-sejr over Rosenborg i Champions League i oktober 2001. O'Neill førte Celtic til UEFA-Cup-finalen i 2003 og vandt på fem år tre mesterskaber og tre pokaltitler med den skotske storklub. Foto: JEFF J MITCHELL / Scanpix Danmark

Svinere til Zlatan og Skotland

Martin O'Neill er også en mand med sine meninger - og dem lufter han gerne.

- Han er muligvis den mest overvurderede spiller i verden.

Sådan sagde nordireren om Sveriges superstjerne Zlatan Ibrahimovi ć, da O'Neill for over ti år siden var TV-ekspert. Siden har han dog udtalt, at det ikke længere er tilfældet.

Også Nordirlands naboland Skotland har måttet lægge øre til spydigheder.

- Enhver som overvejer at søge jobbet som landstræner for Skotland i de kommende otte eller ni år burde få sig selv undersøgt af omkring 15 psykiatere, sagde Martin O'Neill i 2004, dengang Berti Vogts var skotsk landstræner uden den store succes.

Martin O'Neill slog også den hårde tone an, da han blev ansat som irsk landstræner for fire år siden. Her kaldte han sig selv for 'bad cop' og sin assisterende landstræner, Roy Keane, for 'bad, bad, cop'.

Vægten værd i guld

Den nu 65-årige landstræner for Irland var som spiller med til en af de store overraskelser, da Nottingham Forrest indtog den internationale scene, og tiden og træneren dengang har inspireret ham meget.

- Kærligheden til underdoggen. Det var de gyldne dage i min aktive profesionelle karriere, da vi vandt ligaen og Europa Cuppen under Brian Clough som træner, og det er gået i arv til mig som træner. Clough plejede at bruge underdog-rollen i medierne, men han gav aldrig spillerne følelsen af, at de var utilstrækkelige. Langt fra endda. Sådan gør de bedste trænere, siger Martin O'Neill til telegraph.co.uk, hvor han også giver sit syn på trænerens rolle:

- Træneren er meget, meget vigtig. Det vil jeg ikke underkende. Fantastiske trænere er deres vægt værd i guld, men spillet tilhører spillerne. Du vil gerne se spillerne præstere, og de gode trænere forsøger at få en refleksion af dem selv ind i spillerne, siger han.

Irland blev slået ud af værtsnationen Frankrig i ottendedelsfinalen ved EM-slutrunden sidste sommer, hvor Martin O’Neills mandskab havde sikret sig adgang til slutrunden via en samlet sejr i playoffkampene mod Bosnien og Hercegovina. Nu venter to nye afgørende dueller.

- Nøglen til vores succes under O'Neill har været, hvor hårdtarbejdende og organiserede vi er, skriver den tidligere irske landsholdsspiller Stephen Hunt i en klumme til Independent.ie, hvor han fremhæver landstrænerens betydning frem mod playoffkampene mod Danmark:

- Til opgør som disse kan trænerens mandskabshåndtering gøre forskellen. Jeg tror, vi har en god chance for at vinde i Danmark. Disciplinen bliver vital som bevist i Cardiff, skriver Stephen Hunt med henvisning til irernes 1-0-sejr over Wales på udebane, som sikrede en plads i VM-playoff.

Danmark tager imod Irland lørdag den 11. november og spiller returkamp i Dublin tre dage senere.